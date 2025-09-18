1 órája
Alvatlanság ellen is kiváló program a Falvak Éjszakája Jakabszálláson
Különleges programokkal várja az érdeklődőket szombaton Jakabszállás. A Falvak Éjszakája rendezvénysorozat három helyszínen, három stílusban nyújt majd kikapcsolódást, elsősorban a közép- és az idősebb korosztály számára.
Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere mindhárom helyszínt bemutatta a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Szólt a Falvak Éjszakája rendezvény üzenetéről, valamint a három különböző hangulatos eseménysorról, melyek vasúti hajtányozással is elérhetők.
Egy évtizede indult el a Falvak Éjszakája
Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere az elején elmondta: szeptember 20-án a Falvak Éjszakája Jakabszálláson című rendezvényük keretében három helyszínen különleges programokkal készülnek. A Falvak Éjszakája programsorozat nem újkeletű, 2015-ben három település – Fülöpjakab, Kunszállás és Jakabszállás – indította útjára, mely azóta Orgovánnyal egészült ki.
Hangulatos programkavalkád
Jakabszálláson a program szombaton 17 és 23 óra között zajlik három helyen. A fő helyszín a jakabi vasútállomás, ahonnan hajtányokkal lehet továbbmenni a felsőjakabi egykori tanyasi iskolához, illetve a Bohém Ligethez. A polgármester részletezte az eseményeket.
A vasútállomáson a Csipkefa zenekar tart majd egy moldvai táncházat, mellette Félegyházáról érkeznek a Kackiás Betyárok a Betyáradás című műsorukkal. A Bohém Ligetben a Csabagyöngye Együttes lép fel, mulatós stílusú zenével. Ott lesz az egyik fő attrakció is, Szőke András színművész a vasutas szerepébe bújt színészként fog perfomanszokat előadni.
A harmadik helyszínre, a Felsőjakabi iskolához Szabados Zoltán színművész érkezik, aki a most nyíló helytörténeti gyűjteményben egykori iskolaigazgató szerepét ölti magára. Kint az udvaron pedig akusztikus zene szól majd.
Mindhárom helyszínen lesz egy-egy borász, emelve a hangulatot. Felsőjakabra Noszvajról, a Bohém Ligetbe Izsákról a Birkás Pincészet, és hát a fő attrakciós helyszínen, a vasútállomásra pedig a Szent György hegyről érkeznek borászok.
Vasúti hajtányozás az állomások között
A három helyszín néhány kilométerre fekszik egymástól. Könnyen megközelíthetők autóval és kerékpárral, de akár hajtánnyal is vasúti síneken. Egész este járnak majd hajtányok, egyszeri 500 forintos jeggyel korlátlan használattal. A programok viszont mindenhol ingyenesek. A Falvak Éjszakája poharak 2000 forint kauciós díjért válthatók meg.
Szüreti kultúrmustra
Jakabszállás polgármestere a végén elmondta: folyamatosan megújítják a rendezvényt. Idén egy teljesen új köntösben jelenik meg. Eddig egy falunaphoz hasonlított, most átalakították át háromhelyszínes, kicsit a Művészetek Völgyére hajazó, itt az Alföldön szüreti kultúrmustraként aposztrofált rendezvénnyé. A célközönség inkább a közép- és idősebb korosztály. A cél, hogy a résztvevők jól érezzük magukat, lehet majd lazulni, inni, enni.
Szabó György Róbert még egy részletet elárult a felsőjakabi iskola állomás kapcsán. Ez az intézmény közel 30 éve elhanyagolt, mióta megszűnt ott az oktatás. A jövőben ott találkozhatnak majd az idősek, az egykori öregdiákok.
Kecskemétről ingyenesen is kijuthatnak az érdeklődők
A Falvak Éjszakája rendezvényre Kecskemétről és a környékről is fogadják az érdeklődőket. Ingyenes buszok is mennek három időpontban Alföld áruháztól, a részletek a Facebook-eseményben megtalálhatók. Az érdeklődők a szabad helyek függvényében tudnak majd felszállni a buszra.
Emellett a távolsági buszokkal is elérhető a rendezvény.
