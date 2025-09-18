Álmatlanság ellen is kiváló program a Falvak Éjszakája Jakabszálláson

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere mindhárom helyszínt bemutatta a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Szólt a Falvak Éjszakája rendezvény üzenetéről, valamint a három különböző hangulatos eseménysorról, melyek vasúti hajtányozással is elérhetők.

Falvak Éjszakája lesz Fülöpjakabon

Fotó: Horváth Péter / Illusztráció

Egy évtizede indult el a Falvak Éjszakája

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere az elején elmondta: szeptember 20-án a Falvak Éjszakája Jakabszálláson című rendezvényük keretében három helyszínen különleges programokkal készülnek. A Falvak Éjszakája programsorozat nem újkeletű, 2015-ben három település – Fülöpjakab, Kunszállás és Jakabszállás – indította útjára, mely azóta Orgovánnyal egészült ki.

Hangulatos programkavalkád

Jakabszálláson a program szombaton 17 és 23 óra között zajlik három helyen. A fő helyszín a jakabi vasútállomás, ahonnan hajtányokkal lehet továbbmenni a felsőjakabi egykori tanyasi iskolához, illetve a Bohém Ligethez. A polgármester részletezte az eseményeket.

A vasútállomáson a Csipkefa zenekar tart majd egy moldvai táncházat, mellette Félegyházáról érkeznek a Kackiás Betyárok a Betyáradás című műsorukkal. A Bohém Ligetben a Csabagyöngye Együttes lép fel, mulatós stílusú zenével. Ott lesz az egyik fő attrakció is, Szőke András színművész a vasutas szerepébe bújt színészként fog perfomanszokat előadni.

A harmadik helyszínre, a Felsőjakabi iskolához Szabados Zoltán színművész érkezik, aki a most nyíló helytörténeti gyűjteményben egykori iskolaigazgató szerepét ölti magára. Kint az udvaron pedig akusztikus zene szól majd.

Mindhárom helyszínen lesz egy-egy borász, emelve a hangulatot. Felsőjakabra Noszvajról, a Bohém Ligetbe Izsákról a Birkás Pincészet, és hát a fő attrakciós helyszínen, a vasútállomásra pedig a Szent György hegyről érkeznek borászok.

Vasúti hajtányozás az állomások között

A három helyszín néhány kilométerre fekszik egymástól. Könnyen megközelíthetők autóval és kerékpárral, de akár hajtánnyal is vasúti síneken. Egész este járnak majd hajtányok, egyszeri 500 forintos jeggyel korlátlan használattal. A programok viszont mindenhol ingyenesek. A Falvak Éjszakája poharak 2000 forint kauciós díjért válthatók meg.