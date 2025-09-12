Sztárfellépőkkel is várják a szórakozni vágyókat a falunapon

A közösség újra együtt ünnepel, Ágasegyháza önkormányzata 31. alkalommal rendezi meg szombaton a Falunapot. A település szívében zajló események egész napra tartalmas kikapcsolódást nyújtanak, gasztronómiai élményekkel és kulturális műsorokkal színesítve.

Közösségi élmények, hagyományok és sztárfellépők egy napon, ezt kínálja az ágasegyházi Falunap

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

Főzőverseny, kiállítások, díjak

A Falunap hagyományosan reggel 8 órakor indul: egyrészt a főzőversennyel, ahol bográcsos finomságok készülnek, valamint a sportcsarnokban megnyíló, helyi értékeket bemutató kiállításokkal. A szabadtéri színpad elé 9 órától várják a közönséget. Az ünnepi műsort Füredi János polgármester köszöntője nyitja meg, majd a község első ember kitüntető címeket ad át. Az ünnepi pillanatok után a helyi óvodások és iskolások is színpadra lépnek. A délelőttöt Benyovszki Fanni mazsorett csoportjának fellépése és a Ludas Matyi zenés meséje teszi még színesebbé.

A szüreti felvonulás a Falunap kedvelt programja

Idén, a megszokottnál kicsit hamarabb, már 11:45-től elindul a lovas felvonulás, a díszes fogatok és lovaskocsik a község utcáin haladnak végig, hagyományőrző lovasok kíséretében. A Falunap gasztronómiai élményt is nyújt, 12:10-kor közös ebédre invitálják a vendégeket, ahol a főzőverseny bográcsos ételei kerülnek terítékre.

A főzőverseny eredményét 13:30-kor hirdetik ki, majd 14:30-kor a központba érkezik vissza a szüreti menet, amelyet a nagyközönség együtt fogad.

Sztárok a színpadon

A kulturális programok sora 15.30-tól Egri József operettműsorával folytatódik, majd a nap sztárfellépői következnek: 17 órától Pixa, majd 18.30-tól Baby Gabi lép színpadra.

A nap folyamán lesz még ugrálóvár, körhinta, VR sisakos autós szimulátor, dodgem és kistraktoros hordóvonat. A rendezvény nyitott, más településekről is mindenkit örömmel várnak.