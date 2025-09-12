szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünneplés

2 órája

Sztárfellépőkkel is várják a szórakozni vágyókat a falunapon

Címkék#programsoroló#szüreti felvonulás#főzőverseny#falunap

Közösségi élmények, hagyományok és sztárfellépők egy napon. Ezt kínálja szeptember 13-án, szombaton az ágasegyházi Falunap. A látványos szüreti felvonulás után a zene sem maradhat el, a színpadon egymást követik a sztárfellépők.

Sebestyén Hajnalka

A közösség újra együtt ünnepel, Ágasegyháza önkormányzata 31. alkalommal rendezi meg szombaton a Falunapot. A település szívében zajló események egész napra tartalmas kikapcsolódást nyújtanak, gasztronómiai élményekkel és kulturális műsorokkal színesítve.

ágasegyházi falunap szeptember 13-án
Közösségi élmények, hagyományok és sztárfellépők egy napon, ezt kínálja az ágasegyházi Falunap
Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

Főzőverseny, kiállítások, díjak

A Falunap hagyományosan reggel 8 órakor indul: egyrészt a főzőversennyel, ahol bográcsos finomságok készülnek, valamint a sportcsarnokban megnyíló, helyi értékeket bemutató kiállításokkal. A szabadtéri színpad elé 9 órától várják a közönséget. Az ünnepi műsort Füredi János polgármester köszöntője nyitja meg, majd a község első ember kitüntető címeket ad át. Az ünnepi pillanatok után a helyi óvodások és iskolások is színpadra lépnek. A délelőttöt Benyovszki Fanni mazsorett csoportjának fellépése és a Ludas Matyi zenés meséje teszi még színesebbé.

A szüreti felvonulás a Falunap kedvelt programja

Idén, a megszokottnál kicsit hamarabb, már 11:45-től elindul a lovas felvonulás, a díszes fogatok és lovaskocsik a község utcáin haladnak végig, hagyományőrző lovasok kíséretében. A Falunap gasztronómiai élményt is nyújt, 12:10-kor közös ebédre invitálják a vendégeket, ahol a főzőverseny bográcsos ételei kerülnek terítékre.

A főzőverseny eredményét 13:30-kor hirdetik ki, majd 14:30-kor a központba érkezik vissza a szüreti menet, amelyet a nagyközönség együtt fogad. 

Sztárok a színpadon

A kulturális programok sora 15.30-tól Egri József operettműsorával folytatódik, majd a nap sztárfellépői következnek: 17 órától Pixa, majd 18.30-tól Baby Gabi lép színpadra. 

A nap folyamán lesz még ugrálóvár, körhinta, VR sisakos autós szimulátor, dodgem és kistraktoros hordóvonat.  A rendezvény nyitott, más településekről is mindenkit örömmel várnak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu