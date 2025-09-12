2 órája
Sztárfellépőkkel is várják a szórakozni vágyókat a falunapon
Közösségi élmények, hagyományok és sztárfellépők egy napon. Ezt kínálja szeptember 13-án, szombaton az ágasegyházi Falunap. A látványos szüreti felvonulás után a zene sem maradhat el, a színpadon egymást követik a sztárfellépők.
A közösség újra együtt ünnepel, Ágasegyháza önkormányzata 31. alkalommal rendezi meg szombaton a Falunapot. A település szívében zajló események egész napra tartalmas kikapcsolódást nyújtanak, gasztronómiai élményekkel és kulturális műsorokkal színesítve.
Főzőverseny, kiállítások, díjak
A Falunap hagyományosan reggel 8 órakor indul: egyrészt a főzőversennyel, ahol bográcsos finomságok készülnek, valamint a sportcsarnokban megnyíló, helyi értékeket bemutató kiállításokkal. A szabadtéri színpad elé 9 órától várják a közönséget. Az ünnepi műsort Füredi János polgármester köszöntője nyitja meg, majd a község első ember kitüntető címeket ad át. Az ünnepi pillanatok után a helyi óvodások és iskolások is színpadra lépnek. A délelőttöt Benyovszki Fanni mazsorett csoportjának fellépése és a Ludas Matyi zenés meséje teszi még színesebbé.
A szüreti felvonulás a Falunap kedvelt programja
Idén, a megszokottnál kicsit hamarabb, már 11:45-től elindul a lovas felvonulás, a díszes fogatok és lovaskocsik a község utcáin haladnak végig, hagyományőrző lovasok kíséretében. A Falunap gasztronómiai élményt is nyújt, 12:10-kor közös ebédre invitálják a vendégeket, ahol a főzőverseny bográcsos ételei kerülnek terítékre.
A főzőverseny eredményét 13:30-kor hirdetik ki, majd 14:30-kor a központba érkezik vissza a szüreti menet, amelyet a nagyközönség együtt fogad.
Sztárok a színpadon
A kulturális programok sora 15.30-tól Egri József operettműsorával folytatódik, majd a nap sztárfellépői következnek: 17 órától Pixa, majd 18.30-tól Baby Gabi lép színpadra.
A nap folyamán lesz még ugrálóvár, körhinta, VR sisakos autós szimulátor, dodgem és kistraktoros hordóvonat. A rendezvény nyitott, más településekről is mindenkit örömmel várnak.
Hatalmas bulit hoznak Kecskemétre, ingyenes koncertekkel várnak mindenkit