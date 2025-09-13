2 órája
Főzőverseny, díjak és szüreti mulatság – így zajlott a falunap Ágasegyházán – fotók, videó
Vidám napra ébredtek az ágasegyháziak szombaton. Nagy érdeklődés mellett tartották meg a 31. falunapot. A megnyitóműsor keretében új díszpolgárt köszöntöttek, és öten részesültek községi elismerésben.
A Falunap idén is bővelkedett kiállításokban, zenei és szórakoztató programokban, emellett ismét volt látványos szüreti felvonulás és hangulatos főzőverseny.
Beruházások sokasága valósult meg
A falunap megnyitóján Füredi János polgármester köszöntőjében ismertette a községben az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokat.
A nyáron lezárult a sportcsarnok és a gyermekétkező energetikai fejlesztése. A sportcsarnok épületében részleges homlokzati nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés zajlott le, valamint a gyermekétkező épületén zárófödém szigetelés, homlokzati nyílászáró részleges cseréje, fűtéskorszerűsítés, és napelemek telepítése történt meg 66 millió forint pályázati összegből.
A sportcsarnok védőhálóját saját forrásból, 2 millió forintból oldották meg. Felújították a ravatalozót, bejárót, kerékpártartókat, napelemes lámpatesteket helyeztek el. A felújításhoz kapcsolódóan megépítették a temető vasút felőli kerítését, ezen beruházás hamarosan folytatódik. Az óvodások kültéri kiülőt kaptak, gyermekpadokkal.
Tovább fejlődik Ágasegyháza
Füredi János a jövőbeli tervekről is szólt. A Magyar Falu Program pályázaton 10 millió forintot nyertek, melyből a Rákóczi úton elkezdődik heteken belül a járda felújítása, melyhez további mintegy 6-7 millió forint önerőt biztosítanak.
A Magyar Falu Programon belül pályázatot nyújtanak be közvilágítás korszerűsítésére, bízva a pozitív elbírálásban. Használt sütőolajgyűjtő pontot telepítenek hamarosan, kímélve környezetet és a szennyvízcsatornát. Elkezdődhet kilenc utcában a csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kiépítése, melynek egyik fő eleme a sportcsarnok előtti tér teljes burkolata gyephézagos elemekkel, valamint a közutak mentesítése a rájuk zúduló esővizektől.
Nem utolsó sorban 61 köbméter tűzifa áll pályázati forrásból rendelkezésre, melyből a rászorulókat támogatják. Végül hangsúlyozta: Ágasegyháza Községnek továbbra sincsenek kifizetetlen számlái, sem hitelállománya.
Az iskolaigazgató lett az új díszpolgár
Füredi János a beruházások ismertetése után községi díjakat adományozott. Idén Ágasegyháza Díszpolgára kitüntető címet Ártim János iskolaigazgató vehette át. 1999-től dolgozik iskolaigazgatóként, igazi pedagógusként támogatja a tehetséges fiatalokat. Vezetői munkája mellett a település életének is meghatározó személyisége lett. Alapító tagja volt a helyi Polgárőr Egyesületnek, 30 éven keresztül segítette az egyesület munkáját vezetőségi tagként.
Színes programok az ágasi falunaponFotók: Sebestyén Hajnalka
Munkájuk elismeréseként vehették át a kitüntetéseket
Füredi János további elismeréseket adott át.
Elsőként Gugi Krisztina rendőr zászlós, iskolarendőr vehette át az Elismerő oklevelet. Méltatásában elhangzott: Ágasegyházán a közösségeket mindenkor segíti, rendszeresen részt vesz táborok szervezésében, és tart az óvodásoknak, iskolásoknak rendőrségi bemutatókat.
Bús Jánosné Klári önkormányzati képviselő Díszoklevél kitüntetésben részesült, aki szívvel-lélekkel szolgálja Ágasegyháza lakóit. Nem csupán közművelődési munkatárs, önkormányzati képviselőként és a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökeként felelősségteljesen, bölcsen és elkötelezetten dolgozik a közösségért.
Szalai Ildikó háziorvosi asszisztens részére Ágasegyháza önkormányzata elismerve áldozatos munkáját, emberségét és a közösség iránti elkötelezettségét szintén Díszoklevél kitüntetést adományozott.
Varga Erzsébet a házi segítségnyújtás területén végzett munkája elismeréseként ítéltek oda a Díszoklevél kitüntetést. 2004 óta fáradhatatlanul, emberséggel és elkötelezettséggel szolgálja a közösséget. Számára a gondoskodás az hivatás, figyelmesen és szeretetteljesen végzi mindennapi munkáját.
Végül Szénási Ferenc vette át a Díszoklevél kitüntetést. 1986-ban kezdte meg postai kézbesítői munkáját Ágasegyházán, azóta is töretlen hűséggel és odaadással végzi feladatait. A Petőfi Népét nemcsak Ágason, hanem Izsákon is kézbesíti. A lakosság tiszteli, szereti, és bizalommal fordul hozzá. Ferenc nemcsak postás, hanem közösségi kapocs, akit mindenki ismer és becsül.
Felvonulás a 31. ágasegyházi falunaponFotók: Sebestyén Hajnalka
A falunap egyik leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás volt
A falunap további részében egymást követték a színpadi programok, miközben az iskola udvarán jó hangulatban zajlott a bográcsos főzőverseny. Ebéd előtt gyerekek vidám és látványos produkciót láthatta a közönség. Délben tartották meg a szüreti felvonulást, majd délután a zene kapott főszerepet.