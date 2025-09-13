Főzőverseny, díjak és szüreti mulatság – így zajlott a falunap Ágasegyházán – fotók, videó

A Falunap idén is bővelkedett kiállításokban, zenei és szórakoztató programokban, emellett ismét volt látványos szüreti felvonulás és hangulatos főzőverseny.

A falunapról senki sem ment haza üres hassal

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Beruházások sokasága valósult meg

A falunap megnyitóján Füredi János polgármester köszöntőjében ismertette a községben az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokat.

A nyáron lezárult a sportcsarnok és a gyermekétkező energetikai fejlesztése. A sportcsarnok épületében részleges homlokzati nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés zajlott le, valamint a gyermekétkező épületén zárófödém szigetelés, homlokzati nyílászáró részleges cseréje, fűtéskorszerűsítés, és napelemek telepítése történt meg 66 millió forint pályázati összegből.

A sportcsarnok védőhálóját saját forrásból, 2 millió forintból oldották meg. Felújították a ravatalozót, bejárót, kerékpártartókat, napelemes lámpatesteket helyeztek el. A felújításhoz kapcsolódóan megépítették a temető vasút felőli kerítését, ezen beruházás hamarosan folytatódik. Az óvodások kültéri kiülőt kaptak, gyermekpadokkal.

Tovább fejlődik Ágasegyháza

Füredi János a jövőbeli tervekről is szólt. A Magyar Falu Program pályázaton 10 millió forintot nyertek, melyből a Rákóczi úton elkezdődik heteken belül a járda felújítása, melyhez további mintegy 6-7 millió forint önerőt biztosítanak.

A Magyar Falu Programon belül pályázatot nyújtanak be közvilágítás korszerűsítésére, bízva a pozitív elbírálásban. Használt sütőolajgyűjtő pontot telepítenek hamarosan, kímélve környezetet és a szennyvízcsatornát. Elkezdődhet kilenc utcában a csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kiépítése, melynek egyik fő eleme a sportcsarnok előtti tér teljes burkolata gyephézagos elemekkel, valamint a közutak mentesítése a rájuk zúduló esővizektől.

Nem utolsó sorban 61 köbméter tűzifa áll pályázati forrásból rendelkezésre, melyből a rászorulókat támogatják. Végül hangsúlyozta: Ágasegyháza Községnek továbbra sincsenek kifizetetlen számlái, sem hitelállománya.

Az iskolaigazgató lett az új díszpolgár

Füredi János a beruházások ismertetése után községi díjakat adományozott. Idén Ágasegyháza Díszpolgára kitüntető címet Ártim János iskolaigazgató vehette át. 1999-től dolgozik iskolaigazgatóként, igazi pedagógusként támogatja a tehetséges fiatalokat. Vezetői munkája mellett a település életének is meghatározó személyisége lett. Alapító tagja volt a helyi Polgárőr Egyesületnek, 30 éven keresztül segítette az egyesület munkáját vezetőségi tagként.