szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

2 órája

Főzőverseny, díjak és szüreti mulatság – így zajlott a falunap Ágasegyházán – fotók, videó

Címkék#baon videó#szüreti felvonulás#tánc#falunap

Vidám napra ébredtek az ágasegyháziak szombaton. Nagy érdeklődés mellett tartották meg a 31. falunapot. A megnyitóműsor keretében új díszpolgárt köszöntöttek, és öten részesültek községi elismerésben.

Sebestyén Hajnalka

A Falunap idén is bővelkedett kiállításokban, zenei és szórakoztató programokban, emellett ismét volt látványos szüreti felvonulás és hangulatos főzőverseny. 

bográcsban főznek az ágasegyházi falunapon
A falunapról senki sem ment haza üres hassal
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Beruházások sokasága valósult meg

A falunap megnyitóján Füredi János polgármester köszöntőjében ismertette a községben az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokat. 

A nyáron lezárult a sportcsarnok és a gyermekétkező energetikai fejlesztése. A sportcsarnok épületében részleges homlokzati nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés zajlott le, valamint a gyermekétkező épületén zárófödém szigetelés, homlokzati nyílászáró részleges cseréje, fűtéskorszerűsítés, és napelemek telepítése történt meg 66 millió forint pályázati összegből. 

A sportcsarnok védőhálóját saját forrásból, 2 millió forintból oldották meg. Felújították a ravatalozót, bejárót, kerékpártartókat, napelemes lámpatesteket helyeztek el. A felújításhoz kapcsolódóan megépítették a temető vasút felőli kerítését, ezen beruházás hamarosan folytatódik. Az óvodások kültéri kiülőt kaptak, gyermekpadokkal.

Tovább fejlődik Ágasegyháza

Füredi János a jövőbeli tervekről is szólt. A Magyar Falu Program pályázaton 10 millió forintot nyertek, melyből a Rákóczi úton elkezdődik heteken belül a járda felújítása, melyhez további mintegy 6-7 millió forint önerőt biztosítanak. 

A Magyar Falu Programon belül pályázatot nyújtanak be közvilágítás korszerűsítésére, bízva a pozitív elbírálásban. Használt sütőolajgyűjtő pontot telepítenek hamarosan, kímélve környezetet és a szennyvízcsatornát. Elkezdődhet kilenc utcában a csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kiépítése, melynek egyik fő eleme a sportcsarnok előtti tér teljes burkolata gyephézagos elemekkel, valamint a közutak mentesítése a rájuk zúduló esővizektől. 

Nem utolsó sorban 61 köbméter tűzifa áll pályázati forrásból rendelkezésre, melyből a rászorulókat támogatják. Végül hangsúlyozta: Ágasegyháza Községnek továbbra sincsenek kifizetetlen számlái, sem hitelállománya.

Az iskolaigazgató lett az új díszpolgár

Füredi János a beruházások ismertetése után községi díjakat adományozott. Idén Ágasegyháza Díszpolgára kitüntető címet Ártim János iskolaigazgató vehette át. 1999-től dolgozik iskolaigazgatóként, igazi pedagógusként támogatja a tehetséges fiatalokat. Vezetői munkája mellett a település életének is meghatározó személyisége lett. Alapító tagja volt a helyi Polgárőr Egyesületnek, 30 éven keresztül segítette az egyesület munkáját vezetőségi tagként. 

Színes programok az ágasi falunapon

Fotók: Sebestyén Hajnalka

Munkájuk elismeréseként vehették át a kitüntetéseket

Füredi János további elismeréseket adott át. 

Elsőként Gugi Krisztina rendőr zászlós, iskolarendőr vehette át az Elismerő oklevelet. Méltatásában elhangzott: Ágasegyházán a közösségeket mindenkor segíti, rendszeresen részt vesz táborok szervezésében, és tart az óvodásoknak, iskolásoknak rendőrségi bemutatókat. 

Bús Jánosné Klári önkormányzati képviselő Díszoklevél kitüntetésben részesült, aki szívvel-lélekkel szolgálja Ágasegyháza lakóit. Nem csupán közművelődési munkatárs, önkormányzati képviselőként és a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökeként felelősségteljesen, bölcsen és elkötelezetten dolgozik a közösségért. 

Szalai Ildikó háziorvosi asszisztens részére Ágasegyháza önkormányzata elismerve áldozatos munkáját, emberségét és a közösség iránti elkötelezettségét szintén Díszoklevél kitüntetést adományozott. 

Varga Erzsébet a házi segítségnyújtás területén végzett munkája elismeréseként ítéltek oda a Díszoklevél kitüntetést. 2004 óta fáradhatatlanul, emberséggel és elkötelezettséggel szolgálja a közösséget. Számára a gondoskodás az hivatás, figyelmesen és szeretetteljesen végzi mindennapi munkáját. 

Végül Szénási Ferenc vette át a Díszoklevél kitüntetést. 1986-ban kezdte meg postai kézbesítői munkáját Ágasegyházán, azóta is töretlen hűséggel és odaadással végzi feladatait. A Petőfi Népét nemcsak Ágason, hanem Izsákon is kézbesíti. A lakosság tiszteli, szereti, és bizalommal fordul hozzá. Ferenc nemcsak postás, hanem közösségi kapocs, akit mindenki ismer és becsül.

Felvonulás a 31. ágasegyházi falunapon

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A falunap egyik leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás volt

A falunap további részében egymást követték a színpadi programok, miközben az iskola udvarán jó hangulatban zajlott a bográcsos főzőverseny. Ebéd előtt gyerekek vidám és látványos produkciót láthatta a közönség. Délben tartották meg a szüreti felvonulást, majd délután a zene kapott főszerepet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu