Már alig találni a boltok polcain, sokak kedvence tűnik el az életünkből

Egy korszak ér véget a hazai fürdőszobákban is. A Fa szappan gyártását közel hetven év után végleg leállítja a Henkel.

Orosz Fanni Flóra

Az ikonikus terméket 1954-ben dobták piacra, és hamar világsiker lett: 146 országban volt kapható, köztük Magyarországon is. Az utolsó Fa szappanokat még az év elején értékesítették, mára azonban szinte teljesen eltűntek az üzletek polcairól – számolt be a Haon.hu.

Megszűnik a Fa szappan
Megszűnik a Fa szappan, 70 év után leáll a gyártás
Fotó: MW-archív

Miért tűnik el a Fa szappan?

A Henkel közlése szerint a döntés stratégiai átalakítás része: a cég inkább a gyorsabban növekvő piacokra – tusfürdőkre és dezodorokra – koncentrál, így a klasszikus szappan kikerült a portfólióból.

A Fa szappan története röviden

A Haon.hu cikkéből kiderül, hogy a Fabuluos soap nevű termék (ismert nevén: Fa szappan) az 1960-as évek reklámkampányainak köszönhetően vált világhírűvé. Az egykori NDK-ban különösen népszerű volt, ahol a Fa szappan a nyugati világ szimbólumává nőtte ki magát. Bár a szappan gyártása megszűnt, a Fa tusfürdők és dezodorok továbbra is elérhetők a boltokban. A márka így nem tűnik el teljesen, csak átalakul.

