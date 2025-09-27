szeptember 27., szombat

Fontos a praktikum

Tiltólista kertbarátoknak: 10 fa, amit jobb, ha messziről elkerülsz

A kert tervezésekor nemcsak a szépség, hanem a praktikum is számít. A fa kiválasztása meghatározza évtizedekre a kert arculatát, de rossz döntés esetén inkább bosszúságot, mint örömöt hozhat.

Orosz Fanni Flóra

Az Agrofórum cikke nyomán összegyűjtöttük, mely fák jelenthetnek hosszú távon problémát a kertben. Bár sokan a gyors növekedés, az árnyék vagy a különleges látvány miatt ültetik őket, gyakran csak később derül ki, milyen károkat okozhat egy-egy fa.

Fa-kisokos kertbarátoknak
Fa-kisokos: Milyen fát ne ültessünk a kertbe?
Fa-tiltólista kertbarátoknak

Gyökér, ami szétfeszíti a kertet

A nyárfélék, fűzfák vagy a jegenyenyár erőteljes gyökérzetükkel könnyedén megbontják a házalapot, a térkövet vagy a kerti csöveket. Kisebb kertben szinte biztos a jövőbeli probléma.

Allergiát okozó fák

A nyárfa és a nyírfa pollenje rengeteg embernek okoz gondot. Ha valaki allergiás a családban, ezek a fajok súlyosbíthatják a szénanáthát, és megkeseríthetik a tavaszi időszakot.

Gyorsan nőnek, de törékenyek

A fűzfa vagy a nyárfa hamar árnyékot ad, de rövid életű és törékeny ágaikkal balesetveszélyt rejtenek. Egy-egy nyári vihar után komoly károkat hagyhatnak maguk után.

Invazív betolakodók

A bálványfa és a zöld juhar olyan agresszíven terjednek, hogy rövid idő alatt kiszoríthatják az őshonos növényeket. A bálványfa ráadásul mérgező vegyületeket is kibocsát, amelyek akadályozzák más növények fejlődését.

Túl nagyra nőnek a kerthez képest

A platán, a kocsányos tölgy vagy az erdei fenyő impozáns fák, de családi házas kertbe egyszerűen nem valók. Árnyékukkal elnyomják a gyepet és a virágokat, ráadásul folyamatos tisztítást igényelnek.

A „csodafa” buktatói

Korábban írtunk már a császárfáról is, amelyet sokan ültetnek gyors növekedése miatt. A császárfa azonban komoly ökológiai problémák forrása lehet – még akkor is, ha elsőre ártalmatlannak tűnik. A Kelet-Ázsiából származó Paulownia tomentosa a gyors növekedése mellett olyan mértékben terjed, hogy kiszoríthatja az őshonos fajokat, így ökológiai kockázatot jelent.

A diófa különleges gondja

A diófa leveleiben található juglon miatt más növények nehezen fejlődnek a közelében. A sok lehulló levél és termés szintén állandó munkát ad a kert tulajdonosának.

Mit válasszunk helyettük?

Ha tartós, biztonságos és kevésbé problémás megoldást keresünk, jó választás lehet a díszalma, a galagonya, a japán díszcseresznye vagy a kisebb juharfajok. Ezek szép látványt nyújtanak és kevesebb gondot okoznak.

