Az Euroskills is megerősítette a fiatalokban, van jövője a szakmájuknak

Címkék#diák#EuroSkills#virágkötő#verseny#informatika

A kétkezi szakmáknak van jövője. Jól mutatja ezt a napokban Dániában lezajlott EuroSkills verseny, mely a fiatal szakképzésben tanulók vagy végzettek hivatalos Európa-bajnoksága. A magyar fiatalok kiválóan szerepeltek, köztök két Bács-Kiskun vármegyei is. Sutus Henrietta virágkötő szakmában és Simon Tamás informatikai rendszer-üzemeltető szakterületen állhatott dobogóra.

Sebestyén Hajnalka

A szakképesítésben végzett fiatalok egyik évben az EuroSkills, a másik évben a WorldSkills megmérettetésen bizonyíthatnak a világ legjobbjai között. 2025-ben Dánia adott otthont az Európa-bajnokságnak, melyen 32 európai országból több száz fiatal versengett. A verseny mellett az EuroSkills fő célja, hogy népszerűsítse a szakképzéseket, az iskoláskorú fiatalokat ösztönözze a kétkezi szakmák elsajátítására. 

Az Euroskills versenyen kiváló Bács megyei sikerek születtek
Simon Tamás (balról) és Téringer Gergő csapatban szerzett aranyérmet
Fotó: Beküldött fotó

Euroskills vármegyei mérleg: arany és bronz

Magyarország ahogyan eddig, most is kiemelkedő eredményeket ért el. A hazai fiatalok ismét bebizonyították, hogy a magyar szaktudás, kitartás és elszántság páratlan. 4 arany-, 2 ezüst-, 5 bronz- és 5 kiválósági érem került magyar kézbe – minden egyes díj a rengeteg munka, elhivatottság és szenvedély gyümölcse. A versenyzők hónapokon át készültek szakértőik és felkészítőik támogatásával, hogy a legjobb formájukat hozzák. A 27 magyar versenyzőből Simon Tamás informatikai rendszer-üzemeltető és Sutus Henrietta virágkötő képviselte Bács-Kiskun vármegyét. 

EuroSkills verseny
Sutus Henrietta bronzérmet nyert az Euroskills versenyen
Fotó: Beküldött fotó

Tamás már egykori iskolájában is oktat

A kiskunfélegyházi Simon Tamás csapatban nyert aranyérmet, Téringer Gergő informatikai rendszer-üzemeltetővel együtt győztek a páros versenyszámban. Simon Tamás a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium tanulója volt. 22 éves, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, de egyben oktatóként is dolgozik már egykori iskolájában. 

Megdolgoztak az aranyéremért

Simon Tamás mesélt élményeiről. Három napig tartott a versenyszámuk: mind a három napon egy teljesen különálló modult kellett megoldaniuk. Volt Linux rendszer-üzemeltetés, Windows rendszer-üzemeltetés és hálózatkezelés, hálózati üzemeltetés. 

Nehéz volt, de féléven át készültek rá napi nyolc órában. Megdolgoztak az aranyéremért. 

Simon Tamás elárulta: megérte a belefektetett munka, és nemcsak az aranyérem miatt. Rengeteg dolgot tanult közben, melyet a jövőben a munkájában is hasznosíthat majd. Felkészítésükben többen is részt vettek, de elsősorban Csőke János, aki korábban versenyző volt, de már 2016 óta a szakértője a szakmának. 

A jó szakemberekből van hiány

A fiatal tehetség úgy látja: ma hazánkban az informatikus szakma presztízse elismert, sikeresen el lehet helyezkedni. 

Hozzátette: sokszor elhangzik, hogy szakemberhiány van, de szerinte ez nem igaz. A valóság az, hogy jó szakemberből van hiány. 

Ahhoz, hogy valóban jó legyen egy IT szakember, kell a folyamatos képzés, fejlődés, és akkor tényleg jól el lehet helyezkedni, versenyképes bérért. Ő maga is sokat néz a témában videókat, melyekhez azonban elengedhetetlen az iskolapadban megszerzett alapismeretek. De az újdonságokkal is lépést kell tartani, melyek a technikai cikkek, videók alapján elsajátíthatók. A mesterséges intelligenciát is használja, de ésszel. Fontos, hogy az AI-ra eszközként tekint, és nem az irányítja. 

Bronzérmet szerzett virágkölteményeivel

A magyar csapatnak tagja volt Sutus Henrietta virágkötő is, aki a kecskeméti Déli ASZC Kocsis Pál Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola egykori diákja. Bronzérmet szerzett Dániában. A szakértője Boros Attila volt, az Attila virágszalon tulajdonosa, aki egyben a főnöke is, hiszen a 22 éves tehetség nála dolgozik az érettségije óta. 

Sutus Henrietta elmondta, nem volt könnyű időszak számára a felkészülés a napi munka mellett, ugyanakkor az nagy segítség volt, hogy a főnökével könnyen össze tudták egyeztetni a közös munkát. 

Legó, kagyló és szőrme a virágok közt

Az EuroSkills bajnokságon hat feladatot kapott a három nap alatt. Az első nap volt egy csokorkötés, legók felhasználásával. A második feladat egy összeültetés volt, különböző növényeket kell összeválogatni, azt berakni, összeültetni. A második napon egy menyasszonyi csokrot kértek viking témában, szőrt kellett felhasználni kötelezően. Emellett egy térdísz elkészítését adták feladatul, ahol falapokat kellett felhasználni. A harmadik nap koszorúkészítéséhez kagylókkal kellett dolgoznia. Az utolsó feladatként pedig egy dán királyi asztalt kellett feldekorálni. A kedvence a kagylókkal díszített koszorú volt.

Sutus Henrietta megjegyezte: nagyon szeret nemzetközi versenyeken részt venni, mely minden alkalommal bizonyítja számára, a virágkötészetnek van jövője. A magyar szakemberek kiválóak, ott vannak mindig a legjobbak között. Megtiszteltetés számára, hogy ő is egyike lehet ennek a csapatnak. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

