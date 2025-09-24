Az Euroskills is megerősítette a fiatalokban, van jövője a szakmájuknak

A szakképesítésben végzett fiatalok egyik évben az EuroSkills, a másik évben a WorldSkills megmérettetésen bizonyíthatnak a világ legjobbjai között. 2025-ben Dánia adott otthont az Európa-bajnokságnak, melyen 32 európai országból több száz fiatal versengett. A verseny mellett az EuroSkills fő célja, hogy népszerűsítse a szakképzéseket, az iskoláskorú fiatalokat ösztönözze a kétkezi szakmák elsajátítására.

Simon Tamás (balról) és Téringer Gergő csapatban szerzett aranyérmet

Fotó: Beküldött fotó

Euroskills vármegyei mérleg: arany és bronz

Magyarország ahogyan eddig, most is kiemelkedő eredményeket ért el. A hazai fiatalok ismét bebizonyították, hogy a magyar szaktudás, kitartás és elszántság páratlan. 4 arany-, 2 ezüst-, 5 bronz- és 5 kiválósági érem került magyar kézbe – minden egyes díj a rengeteg munka, elhivatottság és szenvedély gyümölcse. A versenyzők hónapokon át készültek szakértőik és felkészítőik támogatásával, hogy a legjobb formájukat hozzák. A 27 magyar versenyzőből Simon Tamás informatikai rendszer-üzemeltető és Sutus Henrietta virágkötő képviselte Bács-Kiskun vármegyét.

Sutus Henrietta bronzérmet nyert az Euroskills versenyen

Fotó: Beküldött fotó

Tamás már egykori iskolájában is oktat

A kiskunfélegyházi Simon Tamás csapatban nyert aranyérmet, Téringer Gergő informatikai rendszer-üzemeltetővel együtt győztek a páros versenyszámban. Simon Tamás a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium tanulója volt. 22 éves, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, de egyben oktatóként is dolgozik már egykori iskolájában.

Megdolgoztak az aranyéremért

Simon Tamás mesélt élményeiről. Három napig tartott a versenyszámuk: mind a három napon egy teljesen különálló modult kellett megoldaniuk. Volt Linux rendszer-üzemeltetés, Windows rendszer-üzemeltetés és hálózatkezelés, hálózati üzemeltetés.

Nehéz volt, de féléven át készültek rá napi nyolc órában. Megdolgoztak az aranyéremért.

Simon Tamás elárulta: megérte a belefektetett munka, és nemcsak az aranyérem miatt. Rengeteg dolgot tanult közben, melyet a jövőben a munkájában is hasznosíthat majd. Felkészítésükben többen is részt vettek, de elsősorban Csőke János, aki korábban versenyző volt, de már 2016 óta a szakértője a szakmának.