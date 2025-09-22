szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Sportolj másokért is! Egy bajba jutott családon segíthetsz, miközben önmagadért is teszel

Becsületkasszát indítanak egy család megsegítésére, akiknek otthona a tűz martalékává vált. A tiszakécskei Giorgio's SpinRacing Stúdió az Európai Sporthét idején nemcsak a mozgást népszerűsíti, hanem jótékony célt is támogat.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az Európai Sporthét által az Európai Sportbizottság szeretné népszerűsíteni a mindennapos testmozgás fontosságát. Ez a hét az év legaktívabb időszaka, amikor több 10 ezer ember mozog együtt Európa-szerte. Az eseményt minden évben szeptember 1. és október 15. között tartják, és nagyon sikeres, hiszen idén ünnepli tizedik évfordulóját. Ennek kiemelt időszaka a sporthét, ami szeptember 23. és 30. között zajlik. A Giorgio's SpinRacing Stúdióban egy nappal előbb kezdik meg a programot, mert egy hetesre tervezték ezt az eseményt, ami teljesen ingyenes, csak bejelentkezés szükséges a részvételhez.

Az Európai Sporthét Kecskeméten
Az Európai Sporthét az előző évben Kecskeméten is népszerű volt
Fotó: Vizi Zalán

Európai Sporthét Tiszakécskén

Idén ennek a hétnek a mottója a „Több mozgás, kevesebb képernyő!”, ezzel próbálják meg rávenni az embereket arra, hogy egészségesebben is lehet tölteni az időt, mint egész nap a mobilt nyomogatva. 

– Mi itt az edzőteremben azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mivel a mai civilizált ember ma már nincsen arra rákényszerítve, hogy az élelemért fára másszon, vadásszon vagy fusson, így ezeket már nem is csináljuk – mondta Gondi Nikolett, a Giorgio's SpinRacing Stúdió edzője.

Szerinte sokan abszolút mozgáshiányos életmódot folytatnak, amivel az is a gond, hogy minél kevesebbet mozognak, annál nehezebben veszik rá magukat a sportolásra később. A mozgás azonban nem a kedv kérdése, hiszen az emberi test sportolásra lett teremtve. Így, ha nem hallgatunk a szükségletekre, és helyette a képernyő előtt punnyadunk csak, akkor idővel különböző egészségügyi problémák – mint például a mozgásszervi betegségek, szív-és érrendszeri problémák vagy magas vérnyomás – jelentkezhetek – mondta Gondi Nikolett, aki hozzátette, hogy elegendő sportolás esetében javul a közérzet, a mentális egészség, a teljesítmény, a magabiztosság és még sok más hasznos folyamatot indít a testünkben és a lelkünkben is. 

Giorgio's SpinRacing Stúdió kínálata 

A program szeptember 22-én kezdődik 17:30-kor egy szabadtéri köredzéssel a Tisza parti játszótérnél Nagy Anettal, ami egy kuriózum, hiszen a stúdió jelenlegi edzéseiben csak beltéri foglalkozások vannak. Itt megtanulhatják a résztvevők, hogy hogyan használják hatékonyan a kültéri edzőpark eszközeit. Ugyanígy hétfőn 17:30-kor lesz egy SpinRacing óra is Julcsival, ami egy zenés koreografált teremkerékpár edzés, ami az állóképességet javítja, valamint a gyakorlatok tartalmaznak felsőtest edző részeket is. 

  • Kedden 18:00-kor egy Fortuna edzésen lehet részt venni Helgával, ahol a szerencse dönti el, hogy ki milyen kártyát húz, és aszerint kell elvégeznie a gyakorlatokat. 
  • Szerdán folytatódik a sorozat 18:30-kor egy kezdő FanaticJump órával, ami egy minitrambulinon végzett dinamikus gyakorlatsorozatot jelent, melyek kímélik az ízületeket, erősítenek és fejlesztik az állóképességet. 
  • Csütörtökön 19:15-kor érkezik Pákozdi Kriszta egy PowerMix órával. Ez egy hightech edzés, ami által a komfort zónából erősen ki kell lépni, így inkább haladó vendégeknek javasolt ez az óra. 
  • Pénteken 18:45-kor egy Pilates-TRX mix edzésre kerül sor, ami egy nagyon különleges óra, hiszen a TRX dinamikus funkcionális elemeit, és a precíz, mély izomerősítő pilátesz gyakorlatait keveri. 

Ilyen egyébként nincs az órarendbe, így érdemes kihasználni ezen a héten a lehetőséget. 

Végül de nem utolsó sorban szombaton érkezik Niki Fascia tréninggel, amin megtanulhatják a résztvevők a testük hatékony és természetes használatát, hogy visszakapják a mozgás szabadságát – mondta Gondi Nikolett edző. 

A programra a 06 20 366 2260 számon lehet jelentkezni!

Adománygyűjtés a kigyulladt családi ház lakójának

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, és három vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületben öten éltek, akiknek lakosságvédelmi intézkedésre volt szükségük.

– Nagy erőt veszek magamon és meg osztom veletek a szomorú hírt, ami velünk történt. 2025.08.10-án, vasárnap hajnali 04:00-kor ébredtem fel a hangokra, kimentem a konyhába, hogy mégis mi lehet az, kinéztem a konyhaablakon és lángokba borult az egész ól – írta Viczinai Edit Facebook-oldalán. A tüzet a villanyórából keletkezett zárlat okozta. Segítséget a bejegyzésében a tető felújításhoz kért, mert az teljesen leégett, és rengeteg faanyagra lenne szükségük. 

Ahogyan az a képeken is látható, óriási károkat szenvedett a család, és a Giorgio's SpinRacing Stúdió becsületkasszával próbálja meg segíteni őket az Európai Sporthéten. 

Erre a számlaszámra utalhat, ha segíteni akar a ház felújításában: 51700186-15421883.

