Sportolj másokért is! Egy bajba jutott családon segíthetsz, miközben önmagadért is teszel

Az Európai Sporthét által az Európai Sportbizottság szeretné népszerűsíteni a mindennapos testmozgás fontosságát. Ez a hét az év legaktívabb időszaka, amikor több 10 ezer ember mozog együtt Európa-szerte. Az eseményt minden évben szeptember 1. és október 15. között tartják, és nagyon sikeres, hiszen idén ünnepli tizedik évfordulóját. Ennek kiemelt időszaka a sporthét, ami szeptember 23. és 30. között zajlik. A Giorgio's SpinRacing Stúdióban egy nappal előbb kezdik meg a programot, mert egy hetesre tervezték ezt az eseményt, ami teljesen ingyenes, csak bejelentkezés szükséges a részvételhez.

Az Európai Sporthét az előző évben Kecskeméten is népszerű volt

Fotó: Vizi Zalán

Európai Sporthét Tiszakécskén

Idén ennek a hétnek a mottója a „Több mozgás, kevesebb képernyő!”, ezzel próbálják meg rávenni az embereket arra, hogy egészségesebben is lehet tölteni az időt, mint egész nap a mobilt nyomogatva.

– Mi itt az edzőteremben azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mivel a mai civilizált ember ma már nincsen arra rákényszerítve, hogy az élelemért fára másszon, vadásszon vagy fusson, így ezeket már nem is csináljuk – mondta Gondi Nikolett, a Giorgio's SpinRacing Stúdió edzője.

Szerinte sokan abszolút mozgáshiányos életmódot folytatnak, amivel az is a gond, hogy minél kevesebbet mozognak, annál nehezebben veszik rá magukat a sportolásra később. A mozgás azonban nem a kedv kérdése, hiszen az emberi test sportolásra lett teremtve. Így, ha nem hallgatunk a szükségletekre, és helyette a képernyő előtt punnyadunk csak, akkor idővel különböző egészségügyi problémák – mint például a mozgásszervi betegségek, szív-és érrendszeri problémák vagy magas vérnyomás – jelentkezhetek – mondta Gondi Nikolett, aki hozzátette, hogy elegendő sportolás esetében javul a közérzet, a mentális egészség, a teljesítmény, a magabiztosság és még sok más hasznos folyamatot indít a testünkben és a lelkünkben is.

Giorgio's SpinRacing Stúdió kínálata

A program szeptember 22-én kezdődik 17:30-kor egy szabadtéri köredzéssel a Tisza parti játszótérnél Nagy Anettal, ami egy kuriózum, hiszen a stúdió jelenlegi edzéseiben csak beltéri foglalkozások vannak. Itt megtanulhatják a résztvevők, hogy hogyan használják hatékonyan a kültéri edzőpark eszközeit. Ugyanígy hétfőn 17:30-kor lesz egy SpinRacing óra is Julcsival, ami egy zenés koreografált teremkerékpár edzés, ami az állóképességet javítja, valamint a gyakorlatok tartalmaznak felsőtest edző részeket is.

Kedden 18:00-kor egy Fortuna edzésen lehet részt venni Helgával, ahol a szerencse dönti el, hogy ki milyen kártyát húz, és aszerint kell elvégeznie a gyakorlatokat.

Szerdán folytatódik a sorozat 18:30-kor egy kezdő FanaticJump órával, ami egy minitrambulinon végzett dinamikus gyakorlatsorozatot jelent, melyek kímélik az ízületeket, erősítenek és fejlesztik az állóképességet.

Csütörtökön 19:15-kor érkezik Pákozdi Kriszta egy PowerMix órával. Ez egy hightech edzés, ami által a komfort zónából erősen ki kell lépni, így inkább haladó vendégeknek javasolt ez az óra.

Pénteken 18:45-kor egy Pilates-TRX mix edzésre kerül sor, ami egy nagyon különleges óra, hiszen a TRX dinamikus funkcionális elemeit, és a precíz, mély izomerősítő pilátesz gyakorlatait keveri.

Ilyen egyébként nincs az órarendbe, így érdemes kihasználni ezen a héten a lehetőséget.

Végül de nem utolsó sorban szombaton érkezik Niki Fascia tréninggel, amin megtanulhatják a résztvevők a testük hatékony és természetes használatát, hogy visszakapják a mozgás szabadságát – mondta Gondi Nikolett edző.