Szomorú hír

39 perce

Újabb népszerű kecskeméti étterem zárja be kapuit

Címkék#bisztró#zárás#vendéglátóhely#étterem

Mi történik? Újabb kecskeméti étterem jelentette be, hogy végleg bezár.

Maksa Balázs

Szomorú hírt osztott meg vendégeivel a kecskeméti Rozmaring Étterem & Bisztró: 13 év működés után, 2025. szeptember 13-án végleg bezárnak. Az étterem a Mária utca 1–3. szám alatti épületekben működött, és sokak kedvenc találkozóhelyévé vált az elmúlt évtizedben.

Újabb kecskeméti étterem zár be
A Rozmaring étterem végleg bezár
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben a Rozmaring csapata hálásan köszönte meg vendégei szeretetét és bizalmát:

Vendégeink bizalma és szeretete tette lehetővé, hogy ennyi éven át örömmel szolgálhattuk ki Önöket.

Az épületet egy neves vendéglátós család vásárolta meg, akik a jövőben új fejezetet nyithatnak a hely történetében. A Rozmaring dolgozói nekik is sok sikert és sok vendéget kívántak.

Nem a Rozmaring az első étterem…

A kecskemétiek számára a Rozmaring bezárása újabb fájó veszteség: az elmúlt időszakban sorra zártak és zárnak be a város népszerű éttermei és vendéglátóhelyei, részben a gazdasági nehézségek, részben a változó fogyasztói szokások miatt.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a Labirintus Pizzéria bejelentette, hogy szeptember 15-én végleg lehúzza a rolót. A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől. A kecskeméti Gúnár Étterem pedig már szeptember 1-gyel bezárt.

Bár a Rozmaring szeptember közepén végleg lehúzza a rolót, az ott eltöltött évek és a közösen megélt pillanatok sok vendég számára maradnak felejthetetlenek.

 

 

