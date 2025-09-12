szeptember 12., péntek

Közlemény

2 órája

Botrány az étrend-kiegészítők körül, átverések miatt indított eljárást a GVH több cég ellen

Címkék#GVH#eljárás#étrend-kiegészítő

Újabb vállalkozások kerültek a Gazdasági Versenyhivatal látóterébe. A hatóság gyanúja szerint több étrend-kiegészítő reklámja is szabálytalan állításokkal próbálta megtéveszteni a fogyasztókat.

Orosz Fanni Flóra

Az élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., a Swan Med Hungary Kft. és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o. ellen indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH

Étrend-kiegészítő reklám, GVH eljárást indított,
Étrend-kiegészítő reklámjukban megalapozatlan egészségügyi állításokat tettek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyanú szerint a cégek olyan egészségre vonatkozó állításokat használtak, amelyek nem felelnek meg az uniós szabályoknak, sőt, egyes termékeknek még gyógyhatást is tulajdonítottak. A hatóság szerint az is problémás, hogy több terméket egészségügyi szakemberek ajánlására hivatkozva népszerűsítettek, ami szintén megtévesztő lehet.

Tiltott állításokkal csábították a vásárlókat

A Swan Med „DotsDiet” termékei kapcsán például azt is sugallhatták, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem elégséges a szükséges tápanyagbevitelhez – ez szembe megy a vonatkozó szabályokkal. A Nutrisslim ráadásul valószínűleg jogosulatlanul használta az Európai Unió ökológiai logóját és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság emblémáját, miközben kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket jelenített meg, ami szintén tilos.

A GVH figyelmeztetése egyértelmű

A hatóság emlékeztet: gyógyhatást nem szabad étrend-kiegészítőknek tulajdonítani, és az egészségre vonatkozó állítások csak szigorú európai normák szerint, hiteles bizonyítékokkal alátámasztva tehetők meg. A fogyasztóvédelmi szabályok mellett a vállalkozásoknak az ágazati előírásokat is be kell tartaniuk.

Nem ez az első botrány étrend-kiegészítők körül

Korábban már beszámoltunk róla, hogy gyors és drasztikus fogyást ígértek a közösségi médiafelületeken hirdetett étrend-kiegészítők. A hatóság azonban súlyos hiányosságokat tárt fel, így az azonnali termékvisszahívás mellett döntött. 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Kalóriakirály étrend-kiegészítő készítményeket vizsgálta, és több terméknél is jogsértőnek minősítette a megtévesztő állításokat, valamint a hiányos összetevő-feltüntetést és a figyelmeztetések elmaradását.

 

 

