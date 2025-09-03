Jön a nagy Erste-leállás: ezek a szolgáltatások nem fognak működni

Az Erste Bank tájékoztatása szerint szeptemberben és októberben is több alkalommal végeznek rendszerfejlesztési munkálatokat, amelyek ideiglenesen érintik az ügyfelek által megszokott szolgáltatásokat.

Az Erste Bank több alkalommal is rendszerfejlesztést végez

A karbantartás időpontjai:

2025. szeptember 19. 22:00 órától szeptember 20. 12:00 óráig

2025. október 10. 22:00 órától október 11. 12:00 óráig

2025. október 28. 22:00 órától október 29. 03:00 óráig

Mi marad elérhető a fejlesztés alatt?

A fejlesztések ideje alatt az ügyfelek továbbra is használhatják a bankkártyás vásárlást a boltokban, az ATM-es készpénzfelvételt és -befizetést belföldön, valamint elérhető marad a MobilePay, a mobilfeltöltés, a bank weboldalán elérhető szolgáltatások, illetve a George Web és a bankkártya letiltásának lehetősége a TeleBankon keresztül.

Ezek nem működnek a megadott időszakokban

Bizonyos szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők, így érdemes előre tervezni a banki ügyintézést. A leállás alatt szünetelni fog többek között:

a George App és Web,

azonnali átutalások indítása és fogadása,

internetes vásárlás,

Erste TeleBank,

vállalati NetBank és Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS szolgáltatások,

API csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.

Az Erste Bank az ügyfelek türelmét kéri

A bank felhívta a figyelmet, hogy a tervezett karbantartások a vonatkozó törvény értelmében bankszünnapnak minősülnek, még akkor is, ha nem egy teljes napon át tart a leállás. Az Erste az ügyfelek türelmét és megértését kéri a rendszerfejlesztések idejére.