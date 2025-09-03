3 órája
Jön a nagy Erste-leállás: ezek a szolgáltatások nem fognak működni
Több órás rendszerfejlesztést végeznek szeptemberben és októberben is. Az Erste Bank előre jelezte, hogy bizonyos szolgáltatások ideiglenesen nem lesznek használhatók a karbantartás ideje alatt.
Az Erste Bank tájékoztatása szerint szeptemberben és októberben is több alkalommal végeznek rendszerfejlesztési munkálatokat, amelyek ideiglenesen érintik az ügyfelek által megszokott szolgáltatásokat.
A karbantartás időpontjai:
- 2025. szeptember 19. 22:00 órától szeptember 20. 12:00 óráig
- 2025. október 10. 22:00 órától október 11. 12:00 óráig
- 2025. október 28. 22:00 órától október 29. 03:00 óráig
Mi marad elérhető a fejlesztés alatt?
A fejlesztések ideje alatt az ügyfelek továbbra is használhatják a bankkártyás vásárlást a boltokban, az ATM-es készpénzfelvételt és -befizetést belföldön, valamint elérhető marad a MobilePay, a mobilfeltöltés, a bank weboldalán elérhető szolgáltatások, illetve a George Web és a bankkártya letiltásának lehetősége a TeleBankon keresztül.
Ezek nem működnek a megadott időszakokban
Bizonyos szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők, így érdemes előre tervezni a banki ügyintézést. A leállás alatt szünetelni fog többek között:
- a George App és Web,
- azonnali átutalások indítása és fogadása,
- internetes vásárlás,
- Erste TeleBank,
- vállalati NetBank és Electra,
- Erste Business MobilBank,
- SMS szolgáltatások,
- API csatorna,
- online termékigénylés,
- lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.
Az Erste Bank az ügyfelek türelmét kéri
A bank felhívta a figyelmet, hogy a tervezett karbantartások a vonatkozó törvény értelmében bankszünnapnak minősülnek, még akkor is, ha nem egy teljes napon át tart a leállás. Az Erste az ügyfelek türelmét és megértését kéri a rendszerfejlesztések idejére.
Az éghajlatváltozás miatt új kártevő pusztít Bács-Kiskunban