Hit

Érseki szentmise és jubileumi zarándoklat Hercegszántón – fotók

Címkék#szentmise#Dr Bábel Balázs#Vodica-kegyhely#zarándoklat

Különleges lelki eseménynek adott otthont szeptember 13-án, szombaton a hercegszántói Vodica Máriakert Kegyhely. A Szűz Mária-szobornál folytatódott a fatimai szentmise-sorozat, amely ezúttal a Kalocsa–Kecskeméti főegyházmegye jubileumi szentévének zarándoklatával kapcsolódott össze.

Tölgyesi Gábor

A szentségimádást követően, délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisét dr. Bábel Balázs, a főegyházmegye érseke és metropolitája mutatta be. Az ünnepi istentisztelet során az érsek megáldotta a jubileumi szent kaput, valamint a kegyhelyhez tartozó bővített mosdó épületét.

szentmise a Szűz Mária-szobornál
 A Szűz Mária-szobornál folytatódott a fatimai szentmise-sorozat
Fotó: Tölgyesi Gábor

A szentmisén mintegy nyolcszáz hívő vett részt, akik a nap végén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának gondolatait is meghallgathatták. A KDNP alelnöke ünnepi beszédében kiemelte a közösség és a hit erejét, amely a zarándoklat és a kegyhely találkozásában különösen erősen megmutatkozik.

Érseki szentmise Hercegszántón

Fotók: Tölgyesi Gábor

A nap zárásaként Bábel Balázs érsek a temetőben áldotta meg nyolc, 1863 és 1911 között elhunyt hercegszántói plébános felújított sírját, méltó tiszteletet adva a település egykori lelkipásztorainak.

 

 

