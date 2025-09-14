Érseki szentmise és jubileumi zarándoklat Hercegszántón – fotók

A szentségimádást követően, délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisét dr. Bábel Balázs, a főegyházmegye érseke és metropolitája mutatta be. Az ünnepi istentisztelet során az érsek megáldotta a jubileumi szent kaput, valamint a kegyhelyhez tartozó bővített mosdó épületét.

A Szűz Mária-szobornál folytatódott a fatimai szentmise-sorozat

Fotó: Tölgyesi Gábor

A szentmisén mintegy nyolcszáz hívő vett részt, akik a nap végén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának gondolatait is meghallgathatták. A KDNP alelnöke ünnepi beszédében kiemelte a közösség és a hit erejét, amely a zarándoklat és a kegyhely találkozásában különösen erősen megmutatkozik.