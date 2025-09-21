2 órája
Öt lenyűgöző erdei bicikliút versenyez 2025 legjobbja címért – Válassza ki a kedvencét!
Nemcsak verseny, hanem programajánlónak is kitűnő az Országos Erdészeti Egyesület felhívása. Az Év Erdei Kerékpárútja szavazáson október 5-ig bárki voksolhat.
Az Országos Erdészeti Egyesület felhívást tett közzé: elindult az Év Erdei Kerékpárútja 2025-ös közönségszavazás. A kezdeményezés nemcsak játékos verseny a legszebb erdei kerékpárút címéért, hanem kiváló ötletadó is azok számára, akik új biciklitúra-helyszínt keresnek Magyarországon. Az ilyen közösségi szavazások rámutatnak, mennyi értékes kerékpárút és turisztikai lehetőség áll a kirándulók rendelkezésére, jelen estben az erdőben, közvetlenül a természet lágy ölén.
Az Év Erdei Kerékpárútja verseny kitűnő programajánló is egyben
Egyre népszerűbb a kerékpározás, a sport és a turizmus szempontjából is hazánkban. A kerékpáros kikapcsolódásnak sokféle formája létezik: városi kerékpárutak, országot átívelő vagy folyóparti szakaszok és természetesen a kijelölt erdei kerékpárutak.
Szekszárd–Baja: kerékpárút a Gemenc szívében
Az év első felében hírportálunk is írt arról, hogy a Szekszárd–Baja kerékpárút az Év Kerékpárútja címért versenyzett. Ez az 50 kilométeres szakasz különleges élményt nyújt, hiszen a Gemenc erdein vezet keresztül. Az ártéri erdők, a gazdag élővilág és a Duna közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség az egyik legkedveltebb célpontja legyen a kerékpáros turizmusban. Aki egyszer végigteker ezen az úton, biztosan megtapasztalja, milyen varázslatos a természetjárás két keréken.
Szavazzon a kedvenc útvonalára
Az Országos Erdészeti Egyesület most az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázatot hirdette meg. A szavazás 2025. szeptember 18. és október 5. között zajlik a szervezet Facebook-oldalán, ahol bárki leadhatja a voksát.
Idén öt különleges erdei kerékpárút versenyez a címért:
- Panoráma út a Soproni Parkerdőben – Lenyűgöző kilátás a Lőverek világára
- Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg – Klasszikus hegyi bringás útvonal a Visegrádi-hegységben
- Szántódpuszta – Jabapuszta – Élménybringázás a Balaton déli kapujában
- Szárliget – Csákvár – Gerecsei dombok és Vértesi panorámák találkozása
- Zobákpuszta – Pécsvárad – Erdei utazás a Mecsek rejtett ösvényein
Pályázat célja
Az Országos Erdészeti Egyesület célja az erdei kerékpározás népszerűsítése, a fenntartható turizmus támogatása, valamint az aktív kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása hazánk legszebb erdei tájain. Ehhez kapcsolódik az Országos Erdészeti Egyesület honlapjáról ingyenesen letölthető Tudatos kerékpározás Magyarország erdeiben című kiadványuk is, amely a túrák megszervezéséhez ad útmutatást.
Az Országos Erdészeti Egyesület hangsúlyozza: a természet védelme és a szabályok betartása minden kerékpáros közös felelőssége.
Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés október 6-án lesz, a győztes útvonalat emléktábla és kisebb fejlesztések is gazdagítják majd. A korábbi évek nyertesei – a Bakony, a Szolnoki Parkerdő és a Bükk – mind bizonyítják, hogy Magyarországon egyre több minőségi erdei kerékpárút várja a látogatókat.
Lángoló kamionkerékhez és reggeli ütközéshez is riasztották a tűzoltókat
Tragédiával végződött a hajnali rollerezés, szörnyű, ami az ipari parknál történt