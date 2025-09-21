Öt lenyűgöző erdei bicikliút versenyez 2025 legjobbja címért – Válassza ki a kedvencét!

Az Országos Erdészeti Egyesület felhívást tett közzé: elindult az Év Erdei Kerékpárútja 2025-ös közönségszavazás. A kezdeményezés nemcsak játékos verseny a legszebb erdei kerékpárút címéért, hanem kiváló ötletadó is azok számára, akik új biciklitúra-helyszínt keresnek Magyarországon. Az ilyen közösségi szavazások rámutatnak, mennyi értékes kerékpárút és turisztikai lehetőség áll a kirándulók rendelkezésére, jelen estben az erdőben, közvetlenül a természet lágy ölén.

Kedvelt útvonalak az Év Erdei Kerékpárútjai között

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Év Erdei Kerékpárútja verseny kitűnő programajánló is egyben

Egyre népszerűbb a kerékpározás, a sport és a turizmus szempontjából is hazánkban. A kerékpáros kikapcsolódásnak sokféle formája létezik: városi kerékpárutak, országot átívelő vagy folyóparti szakaszok és természetesen a kijelölt erdei kerékpárutak.

Szekszárd–Baja: kerékpárút a Gemenc szívében

Az év első felében hírportálunk is írt arról, hogy a Szekszárd–Baja kerékpárút az Év Kerékpárútja címért versenyzett. Ez az 50 kilométeres szakasz különleges élményt nyújt, hiszen a Gemenc erdein vezet keresztül. Az ártéri erdők, a gazdag élővilág és a Duna közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség az egyik legkedveltebb célpontja legyen a kerékpáros turizmusban. Aki egyszer végigteker ezen az úton, biztosan megtapasztalja, milyen varázslatos a természetjárás két keréken.

Szavazzon a kedvenc útvonalára

Az Országos Erdészeti Egyesület most az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázatot hirdette meg. A szavazás 2025. szeptember 18. és október 5. között zajlik a szervezet Facebook-oldalán, ahol bárki leadhatja a voksát.

Idén öt különleges erdei kerékpárút versenyez a címért:

Panoráma út a Soproni Parkerdőben – Lenyűgöző kilátás a Lőverek világára

Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg – Klasszikus hegyi bringás útvonal a Visegrádi-hegységben

Szántódpuszta – Jabapuszta – Élménybringázás a Balaton déli kapujában

Szárliget – Csákvár – Gerecsei dombok és Vértesi panorámák találkozása

Zobákpuszta – Pécsvárad – Erdei utazás a Mecsek rejtett ösvényein

Pályázat célja

Az Országos Erdészeti Egyesület célja az erdei kerékpározás népszerűsítése, a fenntartható turizmus támogatása, valamint az aktív kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása hazánk legszebb erdei tájain. Ehhez kapcsolódik az Országos Erdészeti Egyesület honlapjáról ingyenesen letölthető Tudatos kerékpározás Magyarország erdeiben című kiadványuk is, amely a túrák megszervezéséhez ad útmutatást.