Eltűnt a MÁV menetrendkeresője, az ELVIRA

Nem használható az elvira.mav-start.hu. De itt van helyette az EMMA.

Bátori Attila

Kedden délután elérhetetlenné vált a MÁV menetrendkereső oldala, az ELVIRA, és megjelent helyette az EMMA.

Megérkezett a MÁV új menetrendkeresője, az EMMA
Mostantól az emma.mav.hu oldalon lehet keresni.

,,Az ELVIRA menetrendi kereső és a hozzá kapcsolódó internetes jegyvásárlási rendszer megújult, ezért a régi Elvira (elvira.mav-start.hu) oldal a továbbiakban nem használható. Kérjük, menetrendi információk keresésére használja az emma.mav.hu oldalt” olvasható az oldalra látogatva.

Mi lett veled, ELVIRA, és ki vagy mi az az EMMA?

A MÁV-Volán-csoport már korábban beharangozta új integrált utazástervező platformját. 2024 nyarán meg is kezdte működését tesztüzemben az Egységes Menetrend Magyarországon, rövidebb nevén EMMA írja a beol.hu

A MÁV-START, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a VOLÁNBUSZ helyközi járatai mellett az egyes helyi járatok menetrendi és valós idejű, forgalmi adatait egyaránt megjeleníti a szolgáltatás. A MÁV-VOLÁN-csoport integrált útvonaltervező-szolgáltatásának célja, hogy teljes útvonaltervet javasoljon a felhasználóknak belföldön két tetszőleges pont között vonattal, hévvel, helyközi autóbusszal vagy a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vasútvillamossal, illetve több mint 70 település helyi járataival – derül ki a MÁV-csoport oldaláról.

 

 

