Autóbalesetben életét vesztette a rendőr hadnagy, nem találják a 8 éves kisfiút

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hátborzongató emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön

Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Kiskőrösön. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban, amelynek azonosításához most a lakosság segítségét kérik.

Életét vesztette Bács-Kiskun egyik legtiszteletreméltóbb rendőre

Borzalmas tragédia rázta meg a közösséget. A rendőr hadnagy családjáért most hatalmas összefogás indult.

Ez a gyümölcs igazi aranybánya lehet Magyarországon a termesztők szerint

Az éghajlat melegedése kedvezőnek mondható változásokat is előidézhet a kertészeti ágazatban. Egyebek közt fejlesztésre sarkallhatja a csemegeszőlő termesztését.

Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz

2025-től a munkáltatóknak még szigorúbban kell kezelniük a dolgozókkal kapcsolatos iratokat. Az iratmegőrzés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem alapfeltétele annak, hogy a munkavállalók a jövőben megkaphassák a pontosan kiszámolt nyugdíjat.

5 varázslatos szálláshely őszre, ahol megáll az idő

Ideális őszi szállások, gyönyörű természet és változatos programok várják a kikapcsolódni vágyókat Bács-Kiskunban. Válogasson a legszebb vadászházak, borházak, wellness szállások és ökotudatos lábasházak közül.

Átalány vagy diktálás? Így válasszuk ki a legjobb rezsifizetési módot

A fűtési szezon kezdetével egyre többen gondolkodnak el azon, hogyan tudnak spórolni a rezsin. Az átalány vagy diktálás kérdése különösen fontos. Szakértői tippekkel segítünk a megfelelő választásban.

Így varázsolta el a Kutatók Éjszakája Kecskemétet

Egy izgalmas estén vehettek részt pénteken a gyermekek és felnőttek egyaránt a Neumann János Egyetemen. A Kutatók Éjszakája minden évben elvarázsolja a látogatókat, hiszen nagyon különleges tudományos folyamatoknak lehetnek szemtanúi.