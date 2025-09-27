szeptember 27., szombat

Autóbalesetben életét vesztette a rendőr hadnagy, nem találják a 8 éves kisfiút

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy emberi maradványokat találtak Kiskőrösön, megírtuk, hogy mely iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz, illetve 5 varázslatos szálláshelyet is mutatunk őszre.

Digner Brigitta

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan válasszuk ki a legjobb rezsifizetési módot, megírtuk, hogy az elhunyt rendőr hadnagy családjáért most hatalmas összefogás indult, illetve arról is beszámoltunk, hogy emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön.

emberi maradványokra bukkantak Kiskőrösön
Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Kiskőrösön, pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hátborzongató emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön

Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Kiskőrösön. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban, amelynek azonosításához most a lakosság segítségét kérik.

Életét vesztette Bács-Kiskun egyik legtiszteletreméltóbb rendőre

Borzalmas tragédia rázta meg a közösséget. A rendőr hadnagy családjáért most hatalmas összefogás indult.

Ez a gyümölcs igazi aranybánya lehet Magyarországon a termesztők szerint

Az éghajlat melegedése kedvezőnek mondható változásokat is előidézhet a kertészeti ágazatban. Egyebek közt fejlesztésre sarkallhatja a csemegeszőlő termesztését. 

Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz

2025-től a munkáltatóknak még szigorúbban kell kezelniük a dolgozókkal kapcsolatos iratokat. Az iratmegőrzés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem alapfeltétele annak, hogy a munkavállalók a jövőben megkaphassák a pontosan kiszámolt nyugdíjat.

5 varázslatos szálláshely őszre, ahol megáll az idő

Ideális őszi szállások, gyönyörű természet és változatos programok várják a kikapcsolódni vágyókat Bács-Kiskunban. Válogasson a legszebb vadászházak, borházak, wellness szállások és ökotudatos lábasházak közül.

Átalány vagy diktálás? Így válasszuk ki a legjobb rezsifizetési módot

A fűtési szezon kezdetével egyre többen gondolkodnak el azon, hogyan tudnak spórolni a rezsin. Az átalány vagy diktálás kérdése különösen fontos. Szakértői tippekkel segítünk a megfelelő választásban.

Így varázsolta el a Kutatók Éjszakája Kecskemétet

Egy izgalmas estén vehettek részt pénteken a gyermekek és felnőttek egyaránt a Neumann János Egyetemen. A Kutatók Éjszakája minden évben elvarázsolja a látogatókat, hiszen nagyon különleges tudományos folyamatoknak lehetnek szemtanúi.

Nyoma veszett egy 8 éves kisfiúnak, égen-földön keresik a kis Kevint

A rendőrség eltűnés miatt keresi a 8 éves, kecskeméti születésű Farkas Kevint, aki 2025. március 4-én tűnt el. A körözést a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendelte el, és továbbra is várják a lakosság segítségét az ügyben.

