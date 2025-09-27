3 órája
Autóbalesetben életét vesztette a rendőr hadnagy, nem találják a 8 éves kisfiút
Hátborzongató emberi maradványokat talált a rendőrség Kiskőrösön
Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket Kiskőrösön. A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken emberi maradványokra bukkantak a városban, amelynek azonosításához most a lakosság segítségét kérik.
Életét vesztette Bács-Kiskun egyik legtiszteletreméltóbb rendőre
Borzalmas tragédia rázta meg a közösséget. A rendőr hadnagy családjáért most hatalmas összefogás indult.
Ez a gyümölcs igazi aranybánya lehet Magyarországon a termesztők szerint
Az éghajlat melegedése kedvezőnek mondható változásokat is előidézhet a kertészeti ágazatban. Egyebek közt fejlesztésre sarkallhatja a csemegeszőlő termesztését.
Sokan elfelejtik: ezeket az iratokat kötelező megőrizni a nyugdíjhoz
2025-től a munkáltatóknak még szigorúbban kell kezelniük a dolgozókkal kapcsolatos iratokat. Az iratmegőrzés nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem alapfeltétele annak, hogy a munkavállalók a jövőben megkaphassák a pontosan kiszámolt nyugdíjat.
5 varázslatos szálláshely őszre, ahol megáll az idő
Ideális őszi szállások, gyönyörű természet és változatos programok várják a kikapcsolódni vágyókat Bács-Kiskunban. Válogasson a legszebb vadászházak, borházak, wellness szállások és ökotudatos lábasházak közül.
Átalány vagy diktálás? Így válasszuk ki a legjobb rezsifizetési módot
A fűtési szezon kezdetével egyre többen gondolkodnak el azon, hogyan tudnak spórolni a rezsin. Az átalány vagy diktálás kérdése különösen fontos. Szakértői tippekkel segítünk a megfelelő választásban.
Így varázsolta el a Kutatók Éjszakája Kecskemétet
Egy izgalmas estén vehettek részt pénteken a gyermekek és felnőttek egyaránt a Neumann János Egyetemen. A Kutatók Éjszakája minden évben elvarázsolja a látogatókat, hiszen nagyon különleges tudományos folyamatoknak lehetnek szemtanúi.
Nyoma veszett egy 8 éves kisfiúnak, égen-földön keresik a kis Kevint
A rendőrség eltűnés miatt keresi a 8 éves, kecskeméti születésű Farkas Kevint, aki 2025. március 4-én tűnt el. A körözést a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság rendelte el, és továbbra is várják a lakosság segítségét az ügyben.
