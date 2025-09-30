Óriási droghálózatot épített fel három tinédzser, segélyhívás érkezett az eltűnt lányról

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a kecskeméti Malom Központból érkezett segélyhívás a 4 napja eltűnt lány miatt, megírtuk, hogy tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, illetve arról is írtunk, hogy Hosszú Katinka megmutatta gömbölyödő pocakját.

A Malom Központból érkezett segélyhívás az eltűnt lány miatt

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt lány, a 14 éves Zsanett miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, egy 14 éves lány eltűnése keltett riadalmat a szabadszállásiak körében. A fiatalt 4 nappal ezelőtt látták utoljára iskola után, azóta nem adott magáról életjelet. Kedden azonban egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból.

Eddig nem ismert összefüggésre derült fény a lakáspiac működésével kapcsolatban

Ma Magyarországon tíz emberből kilenc saját ingatlanban él. Részben ez is generálja, hogy a lakáspiac szinte mindig pezseg, folyamatosak az eladások és a vásárlások. Az ingatlan.com friss elemzése nagyon érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet: nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a vásárlók jövőbeli otthona milyen messze van a legfontosabb helyszínektől, óvodától, iskolától, munkahelyektől.

Ez a növény az ősz igazi csodafegyvere: fillérekért beszerezhető, és szinte minden bajra megoldást nyújt

Alig van olyan betegség, amiben ez a növény ne tudna segíteni. A gyömbér számos kellemetlen tünetre jelenthet gyógyírt, de komolyabb betegségek megelőzésében is kulcsszerepet játszhat.

Lángra kapott egy ház Jánoshalmán, több egység érkezett a tűzhöz

Kigyulladt egy családi ház Jánoshalmán, a Hajnald utcában. A mintegy százhúsz négyzetméter alapterületű ingatlan egy helyisége teljes terjedelmében égett.

Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt három fiatalkorú ellen, akik a vád szerint fogyasztóként kezdték, majd bűnszövetségben kábítószer-kereskedővé váltak. A drogot 2024 nyarától 2025 márciusáig árulták.

Legyen a kerekieké a grund – minden igényt kielégítő sportpálya jön létre Kerekegyházán

Kerekegyházán újabb mérföldkőhöz érkezett a Tavasz utcai közösségi tér fejlesztése. A városban már sokan várják a beruházás következő lépését, hiszen a kerekegyházi játszótér nem csupán a gyerekeknek, hanem minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget kínál majd.