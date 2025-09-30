2 órája
Óriási droghálózatot épített fel három tinédzser, segélyhívás érkezett az eltűnt lányról
Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a Malom Központból érkezett segélyhívás az eltűnt lány miatt, megírtuk, hogy melyik növény az ősz igazi csodafegyvere, illetve videót is mutatunk egy jánoshalmi tűzesetről.
Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a kecskeméti Malom Központból érkezett segélyhívás a 4 napja eltűnt lány miatt, megírtuk, hogy tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, illetve arról is írtunk, hogy Hosszú Katinka megmutatta gömbölyödő pocakját.
A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt lány, a 14 éves Zsanett miatt
Mint arról korábban beszámoltunk, egy 14 éves lány eltűnése keltett riadalmat a szabadszállásiak körében. A fiatalt 4 nappal ezelőtt látták utoljára iskola után, azóta nem adott magáról életjelet. Kedden azonban egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból.
Eddig nem ismert összefüggésre derült fény a lakáspiac működésével kapcsolatban
Ma Magyarországon tíz emberből kilenc saját ingatlanban él. Részben ez is generálja, hogy a lakáspiac szinte mindig pezseg, folyamatosak az eladások és a vásárlások. Az ingatlan.com friss elemzése nagyon érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet: nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a vásárlók jövőbeli otthona milyen messze van a legfontosabb helyszínektől, óvodától, iskolától, munkahelyektől.
Ez a növény az ősz igazi csodafegyvere: fillérekért beszerezhető, és szinte minden bajra megoldást nyújt
Alig van olyan betegség, amiben ez a növény ne tudna segíteni. A gyömbér számos kellemetlen tünetre jelenthet gyógyírt, de komolyabb betegségek megelőzésében is kulcsszerepet játszhat.
Lángra kapott egy ház Jánoshalmán, több egység érkezett a tűzhöz
Kigyulladt egy családi ház Jánoshalmán, a Hajnald utcában. A mintegy százhúsz négyzetméter alapterületű ingatlan egy helyisége teljes terjedelmében égett.
Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak
A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt három fiatalkorú ellen, akik a vád szerint fogyasztóként kezdték, majd bűnszövetségben kábítószer-kereskedővé váltak. A drogot 2024 nyarától 2025 márciusáig árulták.
Legyen a kerekieké a grund – minden igényt kielégítő sportpálya jön létre Kerekegyházán
Kerekegyházán újabb mérföldkőhöz érkezett a Tavasz utcai közösségi tér fejlesztése. A városban már sokan várják a beruházás következő lépését, hiszen a kerekegyházi játszótér nem csupán a gyerekeknek, hanem minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget kínál majd.
Gyönyörű kismama: Hosszú Katinka megmutatta gömbölyödő pocakját
Friss képet osztott meg közösségi oldalán az olimpiai bajnok úszónő, amelyen már látszik gömbölyödő pocakja. Hosszú Katinka második gyermekét várja, és rajongói elhalmozták gratulációkkal a meghitt bejegyzés után.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!