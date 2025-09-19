Továbbra sem találják az eltűnt kislányt, disznóólban termesztette a drogot a díler

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a disznóólban termesztette a drogot egy díler, kiderült, hogy mely ingatlanokat felszólítás nélkül is lebontathatja a NAV és írtunk egy eltűnt kislányról is.

Több hónapja eltűnt egy kislány, keresi a rendőrség

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz

Egyre több statisztikai adat mutat arra, hogy a tűzesetek komoly veszélyt jelentenek a mindennapokban. A fűtési szezon pedig különösen kritikus időszak, amikor a legkisebb figyelmetlenség is tragédiához vezethet.

Alkoholfüggő szülők árnyékában: így sínylik meg a gyerekek a családi terhet

A statisztikai adatok alapján Magyarországon mintegy egymillió alkoholista él, akik különböző mértékű alkoholfüggőséggel küzdenek. Nagyon sokan közülük szülők, akiknek gyermekeik az alkoholista családtag által meghatározott családi rendszerben kényszerülnek felnőni.

Két hónapja nem találják az eltűnt kétéves bajai kislányt

Rejtélyes eltűnés miatt keresnek a rendőrök egy gyermeket. A bajai születésű eltűnt kislány ügyében a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendelt a körözést.

Belehalt sérüléseibe a fiatal rolleres, miután frontálisan ütközött egy autóval

Csütörtök hajnalban tragikus szerencsétlenség történt Győrben. A rollerbaleset során egy férfi életét vesztette az Ipari Park közelében, miután frontálisan ütközött egy személyautóval.

Saját édesapját zaklatta, súlyos vádakkal néz szembe a jászszentlászlói férfi

Rendszeresen zaklatta apját, tiltása ellenére erőszakkal behatolt házába jászszentlászlói férfi. Zaklatás, magánlaksértés és lopás miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség.

Ezeket az ingatlanokat felszólítás nélkül is lebontathatja a NAV

Nem érdemes várni a felújítási munkálatokkal, mert később sokkal rosszabbul járhat. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy miért jobb időben intézkedni, főleg ha a tulajdon életveszélyes állapotban van.

Disznóólban termesztette a vadkendert a halasi díler

Lecsapott a rendőrség a drogdílerre Kiskunhalason, a soltvadkerti törzsvásárlót is elfogták.