3 órája
Továbbra sem találják az eltűnt kislányt, disznóólban termesztette a drogot a díler
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy több hónapja eltűnt egy kétéves kislány, belehalt sérüléseibe a fiatal rolleres, illetve egy felsőlajosi kórházról is írtunk.
Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz
Egyre több statisztikai adat mutat arra, hogy a tűzesetek komoly veszélyt jelentenek a mindennapokban. A fűtési szezon pedig különösen kritikus időszak, amikor a legkisebb figyelmetlenség is tragédiához vezethet.
Alkoholfüggő szülők árnyékában: így sínylik meg a gyerekek a családi terhet
A statisztikai adatok alapján Magyarországon mintegy egymillió alkoholista él, akik különböző mértékű alkoholfüggőséggel küzdenek. Nagyon sokan közülük szülők, akiknek gyermekeik az alkoholista családtag által meghatározott családi rendszerben kényszerülnek felnőni.
Két hónapja nem találják az eltűnt kétéves bajai kislányt
Rejtélyes eltűnés miatt keresnek a rendőrök egy gyermeket. A bajai születésű eltűnt kislány ügyében a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendelt a körözést.
Belehalt sérüléseibe a fiatal rolleres, miután frontálisan ütközött egy autóval
Csütörtök hajnalban tragikus szerencsétlenség történt Győrben. A rollerbaleset során egy férfi életét vesztette az Ipari Park közelében, miután frontálisan ütközött egy személyautóval.
Saját édesapját zaklatta, súlyos vádakkal néz szembe a jászszentlászlói férfi
Rendszeresen zaklatta apját, tiltása ellenére erőszakkal behatolt házába jászszentlászlói férfi. Zaklatás, magánlaksértés és lopás miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség.
Ezeket az ingatlanokat felszólítás nélkül is lebontathatja a NAV
Nem érdemes várni a felújítási munkálatokkal, mert később sokkal rosszabbul járhat. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy miért jobb időben intézkedni, főleg ha a tulajdon életveszélyes állapotban van.
Disznóólban termesztette a vadkendert a halasi díler
Lecsapott a rendőrség a drogdílerre Kiskunhalason, a soltvadkerti törzsvásárlót is elfogták.
Olyat fogott, hogy ő is megijedt, hatalmas ragadozót tartott a kezében Döme Gábor
A halasi sporthorgász életre szóló élményben részesült a napokban. A TikTokra feltöltött videón látható, ahogy a vízben állva egy hatalmas harcsa van Döme Gábor kezében, miközben az állat feje mindössze pár centiméterre van az övétől.
Új műfüves pályát avattak Jakabszálláson, Szabó Mihály nevét kapta az új létesítmény
Új műfüves focipályát adtak át pénteken Bács-Kiskun vármegyében. A jakabszállási pályaavató emellett meglepetéseket is tartogatott, ugyanis a létesítmény új nevet is kapott.
Víz alá került Baja egy része, többen az elöntött házakban maradtak
Szörnyű pusztítást végzett az árvíz Közép-Európában 2024-ben, de Magyarország sikeresen védekezett. A dunai árhullám rendkívüli feladatok elé állította az országot, Bács-Kiskunban is hatalmas erőkkel védekeztek a természet erői ellen Baja, Dunapataj, Harta és Kalocsa térségében.
Minden harmadik játszótér problémás, rengeteg szabálytalanságra derült fény
Közel 2000 játszótéri eszközt vizsgált meg idén a fogyasztóvédelmi hatóság országszerte. A játszóterek közel 40 százalékán találtak valamilyen hiányosságot. A biztonság azonban nem csupán hatósági feladat.
Szurikáták sétáltak a városban, a helyiek nem tapsoltak örömükben
A helyiek szerint már mindent láttak, de erre ők sem számítottak. Most egy szurikátacsalád bukkant fel, mintha csak egy szafari közepén járnánk, nem pedig egy városban.
Egy gyermekkori álomból született a felsőlajosi lókórház, ahol minden nap életekért küzdenek
A felsőlajosi Kobak Lókórház segít mindenféle eseten a narkolepsziától kezdve a kólikáig. De még a TikTok sztár, Csini nagy hasának a rejtélyét is könnyen megoldotta a lókórház főorvosnője.