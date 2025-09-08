Akasztó haza hívja egykori lakóit – újra megrendezik az Elszármazottak találkozóját

Akasztó község szeretettel hívja haza mindazokat, akik valaha innen indultak el, de ma már más településen élnek. Ismét megszervezik az Elszármazottak találkozóját, amelyet 2025. szeptember 13-án, szombaton 17 órától a Faluház kistermében rendeznek meg.

Hazavárják az elszármazottakat Akasztón

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Elszármazottak találkozója

Az esemény a Kisasszony-napi búcsú keretében kap helyet, amely régóta fontos hagyománya a településnek. A rendezvény célja, hogy újra egy asztalhoz ültessék azokat, akik szívükben máig őrzik akasztói gyökereiket.

A találkozó kiváló alkalom arra, hogy a régi barátok, ismerősök ismét egymásra találjanak és a személyes emlékek felidézésére is kiváló ez a közösségi alkalom.

Mit kérnek a szervezők?

A szervezők kérik, hogy mindenki hívja haza azokat, akik fontosnak tartják a szülőfölddel való kapcsolatot. Ez az alkalom lehetőséget ad arra is, hogy a fiatalabb generációk jobban megismerjék a falu történetét és közösségi értékeit. A találkozó hozzájárulhat ahhoz, hogy az elszármazottak a távolból is erősítsék kötődésüket szülőfalujukhoz.

Suhajda Antal polgármester köszönti a hazaérkező vendégeket

A program házigazdái abban bíznak, hogy sokan érkeznek majd haza erre a meghitt alkalomra.

Az elszármazottakat ünnepi köszöntővel várja Suhajda Antal, Akasztó polgármestere. A találkozó egyszerre ígér megható pillanatokat és vidám együttlétet minden résztvevőnek.