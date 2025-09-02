Hatévesen a padban: kiderült, hány órát töltenek az elsősök az iskolában

Az óvoda után hatalmas váltás az iskola világa. Nemcsak a korai keléshez és a szabályokhoz kell hozzászokniuk az első osztályosoknak, hanem ahhoz is, hogy nap mint nap órákon keresztül a tananyaggal foglalkozzanak. Sokan attól tartanak, hogy túl nagy a terhelés a 6-7 éves gyerekek számára.

Megkérdeztük a tankerületi központot, pontosan hány tanórájuk lehet az első osztályosoknak

Mennyi az előírt óraszám az első osztályban?

A Kecskeméti Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló Kormányrendelet alapján az első évfolyamos tanulók heti maximális óraszáma 24 óra. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 4–5 tanórát töltenek a gyerekek az iskolában.

Nemcsak tanulás, hanem készségfejlesztés is

A heti 24 órából 5 óra készségtantárgyakra jut, ilyen például a testnevelés, az ének-zene vagy a rajz. Ezek nemcsak a mozgásban és a kreativitásban segítik a gyerekeket, hanem a tanulásban is fontos szerepük van: oldják a feszültséget, fejlesztik a koncentrációt és a kézügyességet.

Sokat számít az órarend kialakítása

Bár a maximum 24 óra országosan egységes szabályozás, az iskolák eltérő módon állíthatják össze az órarendet. Vannak intézmények, ahol inkább rövidebb, de több napra elosztott órarendet követnek, máshol pedig több készségtárgyat illesztenek a délelőtti tanórák közé, hogy könnyebb legyen az átmenet az óvodából az iskolába.

A szülők türelme és támogatása is kell

Az első osztály minden kisgyermek és család életében nagy mérföldkő. A szakemberek szerint fontos, hogy a szülők támogatóan, türelemmel kísérjék gyermeküket ebben az időszakban, hiszen nemcsak az óraszám, hanem az új közösség, a házi feladat és a rendszeresség is kihívást jelenthet számukra.