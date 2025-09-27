Nem mindegy, mikor váltja be a nyugdíjas élelmiszer-utalványt – sokat veszíthet, aki halogat

Szeptember elején elindult a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, amely több mint 2,3 millió jogosultat érint Magyarországon. Az érintettek jelentős része már át is vehette utalványát, tette közzé Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán.

Élelmiszer-utalvány beváltása csak hideg élelmiszert árusító helyeken lehet

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A támogatás célja, hogy anyagi segítséget nyújtson az idősek számára, ami azonban csak akkor érvényesül, ha betartják a szabályokat és határidőket. A Magyar Államkincstár és a Magyar Posta is felhívja a figyelmet, hogy az utalvány valós értékét veszítheti el az, aki nem figyel oda.

Élelmiszer-utalvány érvényessége

Az utalványok 2025. december 31-ig használhatók fel. Ezt követően már nem váltható be semmilyen formában, az utalvány elveszik. Az Államkincstár külön kiemeli, hogy a lejárat után nincs visszaváltás, tehát fontos időben felhasználni.

Mekkora az értéke és hogyan kézbesítik?

Minden jogosult 30 ezer forint értékű utalványt kap különböző címletekben. A Magyar Posta 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesíti az utalványokat. Ha a kézbesítés sikertelen, értesítőt hagynak, és 10 munkanapig átvehető a postán. Ha az átvétel nem történik meg, az utalvány a Magyar Államkincstárhoz visszakerül, de november 14-ig kérhető az ismételt kiküldés.

Mire használható?

Az utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre váltható be, nem fogadható el meleg ételre, alkoholra, dohányárura, vegyi áru vagy kozmetikum vásárlására. Nem adnak vissza belőle pénzt, így a vásárlást úgy kell megtervezni, hogy a teljes összeg felhasználásra kerüljön.

Hol fogadják el?

Az utalványt az ország olyan boltjaiban fogadják el, ahol főtevékenységként hideg élelmiszert árusítanak — például kisboltok, zöldségesek, pékségek, hentesüzletek, tejboltok. Nem minden üzlet köteles elfogadni: például drogériákban, vegyes profilú boltokban vagy benzinkutakon előfordulhat, hogy visszautasítják, erre a Bors egyik cikkében külön felhívja a figyelmet.

Ne hagyja az utolsó pillanatra!

Sokan karácsony környékére tartogatják az utalványt, hogy az ünnepi nagybevásárlásban nyújtson segítséget, mások apránként költik el hónapról hónapra. Bármelyik megoldást választják is, a legfontosabb, hogy a határidőt betartsák: az utalványt 2025. december 31-ig be kell váltani, különben elveszik.