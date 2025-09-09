42 perce
Rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, volt, akinek leszakadt a lépe
Sisak nincs, de a sebesség nagy, így semmi sem véd a nagyobb sérülésektől. Nyáron rekordszámú elektromos rolleres baleset történt, és köztük több életveszélyes helyzetet eredményezett.
A Bethesda Gyermekkorház tájékoztatása szerint az elektromos rolleres balesetek száma a nyár folyamán rekordot döntött. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátására. Ez azonban nem is meglepő, hiszen a szünetben többen használják ezt a közlekedési eszközt, melyen mindenféle védőfelszerelés nélkül életveszélyes sérüléseket is szenvedhetnek a fiatalok.
Az elektromos rolleres balesetek egyre csak nőnek
A Bethesda Gyermekkórház kétségbeejtő adatokat osztott meg azzal kapcsolatban, hogy mennyi baleset éri az elektromos rollert használó fiatalokat.
A felnőttekhez képest a gyermekek sokkal többször szereznek sérüléseket, mint például a zúzódás, csonttörés, gyakori az arc- és fejsérülés, melyek mind a sisak használatának hiányát jelzik. A legsúlyosabb esetek között azonban volt olyan is, aki az egyik veséjét vesztette el a felelőtlen közlekedés következtében. Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt. Aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, és 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.
– Ez egy veszélyes eszköz, amivel mindenkinek számolnia kell, és ennek megfelelően rendkívül fontos lenne, hogy mindenki felelősséggel, a szükséges óvintézkedéseket megtéve szálljon fel rájuk – hívta fel a figyelmet dr. Halász Gergely, a Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Osztályának osztályvezető főorvosa.
A helyzet extremitását bizonyítja az is, hogy volt már olyan bátor vállalkozó is, aki 90-el száguldozott az autóúton.
A sérülések súlyossága rémisztő
A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 %) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is. Ráadásul minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes, melyeknek nagy részét a megfelelő védőfelszerelés segítségével meg lehetne előzni.
Az egyik fiatalnak a lépe szakadt le, a másik pedig rohamot kapott
Nem kell feltétlen figyelmetlennek lenni ahhoz, hogy súlyos baleset történjen. A 17 éves Mana súlyosan megsérült, amikor egy teljesen sima, egyenes úton magától kifordult a roller kereke, és ő nagy sebességgel a földre csapódott. A baleset következtében rengeteg sérülést szenvedett, melyek közül a legsúlyosabb, hogy leszakadt a lépe.
Korábban Kerekegyházán történt egy olyan tragikus baleset, mely az egész települést megrázta. Két fiatal száguldozott egy rolleren, míg egyszer csak elvesztették az irányítást az eszköz fölött, és hatalmasat estek. Az egyikőjük epilepsziás rohamot kapott a baleset miatt, mert sisak, vagy bármilyen más védőfelszerelés nélkül voltak ketten is a rolleren.
Kettesben rollerezni határozottan nem jó ötlet
Ahogy azt a korábbi példa is mutatja, nem ajánlott, sőt, tilos kettesben rollerezni. Erre külön felhívta a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség is. Kiemelték, hogy a rollert minden esetben csak egy ember használja, hiszen egy gyermek nagyon könnyen el tudja veszíteni egyensúlyát, ami komoly következményeket vonhat maga után, így a legkisebbeknek biztonságosabb megoldás a gyaloglás, bicikli vagy roller, ami az ő koruknak megfelelő. Sokan használnak közlekedés közben fülhallgatót is, ami különösen veszélyes, mert akkor a forgalmat szinte egyáltalán nem lehet hallani.
– Gondolj a gyerek biztonságára, neki a közlekedés legyen élmény, ne veszély! – üzente a rendőrség a Facebook-posztjában.
