Rekordot döntött az elektromos rolleres balesetek száma nyáron, volt, akinek leszakadt a lépe

A Bethesda Gyermekkorház tájékoztatása szerint az elektromos rolleres balesetek száma a nyár folyamán rekordot döntött. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátására. Ez azonban nem is meglepő, hiszen a szünetben többen használják ezt a közlekedési eszközt, melyen mindenféle védőfelszerelés nélkül életveszélyes sérüléseket is szenvedhetnek a fiatalok.

Nő az elektromos rolleres balesetek száma

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az elektromos rolleres balesetek egyre csak nőnek

A Bethesda Gyermekkórház kétségbeejtő adatokat osztott meg azzal kapcsolatban, hogy mennyi baleset éri az elektromos rollert használó fiatalokat.

A felnőttekhez képest a gyermekek sokkal többször szereznek sérüléseket, mint például a zúzódás, csonttörés, gyakori az arc- és fejsérülés, melyek mind a sisak használatának hiányát jelzik. A legsúlyosabb esetek között azonban volt olyan is, aki az egyik veséjét vesztette el a felelőtlen közlekedés következtében. Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt. Aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, és 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

– Ez egy veszélyes eszköz, amivel mindenkinek számolnia kell, és ennek megfelelően rendkívül fontos lenne, hogy mindenki felelősséggel, a szükséges óvintézkedéseket megtéve szálljon fel rájuk – hívta fel a figyelmet dr. Halász Gergely, a Bethesda Gyermekkórház Gyermeksürgősségi Osztályának osztályvezető főorvosa.

A helyzet extremitását bizonyítja az is, hogy volt már olyan bátor vállalkozó is, aki 90-el száguldozott az autóúton.

A sérülések súlyossága rémisztő

A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 %) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is. Ráadásul minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes, melyeknek nagy részét a megfelelő védőfelszerelés segítségével meg lehetne előzni.