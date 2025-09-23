Invazív teknősök lepték el a lajosmizsei tavat, a vadaskert menti, ami menthető

Az ékszerteknősöknek számos fajtája létezik, a legtöbbjük Dél-Amerikában őshonos. Házi kedvencként az egész világon elterjedtek és sokan tartanak hazánkban is. Sajnos gyakran találkozni azonban a jelenséggel, hogy a gazdája megunja és szabadon engedi, így az ékszerteknősök a lajosmizsei Iskola-tóban is elterjedtek. Mivel veszélyt jelentenek az őshonos fajokra, a vadaskertek feladata, hogy új otthont biztosítsanak nekik.

A vadaskertek adnak új otthont a megunt ékszerteknősöknek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az ékszerteknős agresszív faj

Bár eredeti élőhelyükön mások a természeti viszonyok, az ékszerteknősöknek igen jó az alkalmazkodó képessége. Könnyedén áttelelnek és a hazai fajokhoz képest gyorsan szaporodnak. A szabadon engedett ékszerteknősöknek köszönhetően a hazai őshonos fajok – mint például a mocsári teknősök – populációja jelentősen csökkenni kezdett.

A vadaskertek feladata

A vadaskertek nem csupán a látványosságként kiállított egzotikus állatoknak adnak otthont, egyben az őshonos fajok védelme is feladatuk. Éppen ezért az olyan invazív fajokat, mint amilyen az ékszerteknős is, be kell fogadniuk. A természetben, például nemzeti parkokban megjelenő idegen fajokat is elszállásolnak, de a lakosság megunt háziállatait – például teknősöket – is átveszik.

Az Iskola-tóból a Kecskeméti Vadaskertbe

Tonkovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója arról mesélt, mi történik a hozzájuk kerülő ékszerteknősökkel. – Lajosmizséről az elterjedésük óta eddig 8-10 darab ékszerteknőst kaptunk. Megvan a helyük nálunk, a teknőskifutóhoz medence is tartozik. Az utóbbi években azonban közel megduplázódott az állományunk, jelenleg 100-110 teknősünk van, ha így megy tovább, hamarosan bővíteni kell a kifutójukat – mondta az igazgató, aki arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy akinek megunt teknőse van, lehetőleg nyáron vigye be hozzájuk, így könnyebben tudják teleltetni őket.