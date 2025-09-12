Hogyan hat a lelkiállapot a testi egészségre? – podcast az egészségpszichológia mindennapi praktikáiról

Első adásunkban arról beszélgettünk Csernák Krisztinával, hogy miként segítheti az egészségpszichológia az egészségmagatartást a mindennapi életben. Valóban van kapcsolat a lelkiállapot, a gondolatok és érzések, valamint a testi egészség, illetve a különböző betegségek között? Ha igen, milyen, hétköznapi életben is alkalmazható praktikákkal javíthatunk egészségünkön?

Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta

Forrás: Rádió 1 Gong

