Baon podcast
2 órája
Hogyan hat a lelkiállapot a testi egészségre? – podcast az egészségpszichológia mindennapi praktikáiról
Háromrészes podcast minisorozattal jelentkezünk pszichológiai témákban. Szakértőnk Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta.
Első adásunkban arról beszélgettünk Csernák Krisztinával, hogy miként segítheti az egészségpszichológia az egészségmagatartást a mindennapi életben. Valóban van kapcsolat a lelkiállapot, a gondolatok és érzések, valamint a testi egészség, illetve a különböző betegségek között? Ha igen, milyen, hétköznapi életben is alkalmazható praktikákkal javíthatunk egészségünkön?
A részletekért hallgassa meg podcastadásunkat:
