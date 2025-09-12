szeptember 12., péntek

Baon podcast

4 órája

Hogyan hat a lelkiállapot a testi egészségre? – podcast az egészségpszichológia mindennapi praktikáiról

Címkék#baon podcast#pszichoterapeuta#egészségmegtartás#egészségmegőrzés#Csernák Krisztina

Háromrészes podcast minisorozattal jelentkezünk pszichológiai témákban. Szakértőnk Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta.

Horváth Péter

Első adásunkban arról beszélgettünk Csernák Krisztinával, hogy miként segítheti az egészségpszichológia az egészségmagatartást a mindennapi életben. Valóban van kapcsolat a lelkiállapot, a gondolatok és érzések, valamint a testi egészség, illetve a különböző betegségek között? Ha igen, milyen, hétköznapi életben is alkalmazható praktikákkal javíthatunk egészségünkön?

egészségpszichológia podcast
Csernák Krisztina egészségszakpszichológus-pszichoterapeuta
Forrás: Rádió 1 Gong

A részletekért hallgassa meg podcastadásunkat:

 

Baon podcast

