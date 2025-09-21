szeptember 21., vasárnap

Energikus gyerekek egész nap: a kecskeméti dietetikus elárulja, hogyan készítsen egészséges reggelit! 

Szeptemberrel újraindult az iskolai év, és ezzel együtt újra felmerül a szülőkben a kérdés: mit csomagoljunk a gyereknek minden napra? Tibay Rózsa kecskeméti dietetikus szerint a siker kulcsa az egészséges reggeli, amely biztosítja az energiát és a koncentrációt a tanuláshoz. 

Orosz Fanni Flóra

Tibay Rózsa kecskeméti dietetikus hangsúlyozta, hogy a gyerekek teljesítményét és hangulatát is nagyban meghatározza, milyen ételekkel indul a napjuk. Egy jól összeállított, egészséges reggeli stabil vércukorszintet biztosít, megelőzi a délelőtti fáradtságot, és segíti a figyelem fenntartását. 

egészséges reggeli, ezt vigye a gyermek az iskolába,
Így állíts össze egészséges reggelit gyermekednek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért ilyen fontos a reggeli a gyerekeknek? 

A reggeli a nap egyik legfontosabb étkezése, mégis gyakran kimarad a rohanásban. Rózsa szerint ez különösen az iskolás gyerekeknél jelent problémát, hiszen reggel szükségük van a koncentrációt serkentő, energiát adó tápanyagokra. A reggeli kihagyása fáradékonysághoz, figyelemzavarhoz és levertséghez vezethet, míg a tudatosan összeállított étkezés megalapozza a jókedvű, aktív napot. 

Milyen az ideális egészséges reggeli? 

Tibay Rózsa szerint az ideális reggeli arányai a következők: 

  • 40–50% teljes kiőrlésű gabona (pl. zabpehely, teljes kiőrlésű kenyér, barna rizs) 
  • 20–25% fehérjeforrás (pl. tojás, túró, natúr joghurt, sajt, sovány hús, hüvelyesek) 
  • 20–25% friss gyümölcs vagy zöldség 
  • 5–10% egészséges zsír (pl. olajos magvak, avokádó, hidegen sajtolt olajok) 

A szénhidrát gyors energiát ad és támogatja az agyműködést, a fehérje segít a hosszan tartó teltségérzet kialakításában és az izomregenerációban, a zsírok szükségesek a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felszívódásához és az idegrendszer működéséhez, míg a rostok hozzájárulnak a vércukorszint egyenletes szinten tartásához. 

Korosztályhoz igazított mennyiségek 

A napi szükséglet életkoronként eltérő: 

  • Alsó tagozatos gyerekeknek 350–400 kcal körüli reggeli elegendő 
  • Felső tagozaton 400–500+ kcal ajánlott, mert a gyors növekedés sok energiát igényel 
  • Kamaszkorban a növekedés lelassul, de a hormonális változások miatt 400–550 kcal körüli reggeli javasolt 

Ezek az értékek segítenek abban, hogy a gyerek ne legyen éhes már első szünet előtt, és ne essen vissza a teljesítménye a délelőtt közepére. 

Egészséges tízórai az iskolába 

Az iskolai nap hosszú, ezért a reggeli után tápláló tízóraira is szükség van. Fontos, hogy ez is tartalmazzon fehérjét és szénhidrátot, például sajtos-zöldséges szendvics vagy gyümölcs joghurttal formájában. A csomagolás legyen könnyen nyitható, gyorsan elfogyasztható, hiszen a tízórai szünet rövid. 

Rózsa kiemelte, hogy a tízórai ne csak „nasi” legyen, hanem valódi táplálék. A változatosság (ízben, színben, formában) kulcsfontosságú, mert a gyerekek hamar ráunnak az egyhangú ételekre. A folyadékbevitelről sem szabad megfeledkezni: egy 0,7–1 literes kulacsba kerülhet víz, ásványvíz, hígított gyümölcslé vagy cukormentes gyümölcstea. 

Kerülendők a cukros üdítők, édességek és erősen feldolgozott snackek, mert ezek hirtelen vércukoremelkedést, majd gyors visszaesést okoznak, ami rontja a koncentrációt. 

Hogyan tegyük vonzóbbá az egészséges falatokat? 

A gyerekek sokkal szívesebben eszik meg az egészséges falatokat, ha azok játékosak és változatosak. Érdemes például színes zöldségcsíkokat – mint a répa vagy a paprika – kínálni házi hummusszal, kisebb sajtkockákat gyümölcsszeletekkel váltogatni, vagy vízbe áztatott aszalt gyümölcsöket és magkeverékeket csomagolni kis zacskókba. A szendvicseket szív, csillag vagy állat formára is szaggathatjuk, így sokkal látványosabbá válnak. Rózsa javasolja, hogy vonjuk be a gyerekeket a készülődésbe: válasszák ki ők a gyümölcsöt, kenjék meg a szendvicset, vagy díszítsék a dobozukat matricákkal – így sokkal nagyobb kedvvel fogyasztják majd el az ételt. 

Tippek a hétköznapokra 

  1. Hétfő: Teljes kiőrlésű pirítós avokádóval és tükörtojással, zabkása friss gyümölccsel, dióval 
  2. Kedd: Gyors zabkása tejjel vagy növényi itallal, bogyós gyümölcsökkel; teljes kiőrlésű szendvics sajttal és paradicsommal 
  3. Szerda: Túrókrém (natúr túró + zöldfűszerek) teljes kiőrlésű palacsintában 
  4. Csütörtök: Natúr joghurt granolával és gyümölcsdarabokkal, zabpehellyel 
  5. Péntek: Zöld smoothie (spenót, banán, joghurt, egy kanál mogyoróvaj), házi túrókrém gyümölcsökkel, magokkal 

Rohanós reggeleken egy banán, joghurt és teljes kiőrlésű keksz is elegendő lehet. Jó alternatíva a zabpehely joghurttal, a teljes kiőrlésű tortilla sonkával, sajttal és paprikával, vagy a réteges joghurtos pohárparfé gyümölccsel és müzlivel. 

Tervezés és előkészület: a siker titka 

Az előzetes tervezés segít a reggeli káosz elkerülésében. Rózsa szerint érdemes vasárnap összeállítani a heti menüt és bevásárlólistát, előző este előkészíteni a zöldségcsíkokat és adagolt zabpoharakat. Egy „snack sarok” kialakítása a konyhában szintén megkönnyíti a reggeli készülődést. 

A kiegyensúlyozott reggeli, a tápláló tízórai és az egészséges uzsonna segíti a gyerekek fejlődését, koncentrációját és jókedvét. Nem kell bonyolult recepteket követni – a lényeg a változatosság, a tudatos arányok és egy csipetnyi kreativitás. 

Káros is lehet a reggeli 

Tibay Rózsával korábban egy másik fontos témáról is beszélgettünk: akkor arra kerestük a választ, hogy a reggeli hogyan hathat akár károsan is a szív egészségére. A dietetikus elmondta, hogy bizonyos gyakori reggelifélék – például a finomított cukrokban és telített zsírokban gazdag péksütemények, cukros gabonapelyhek vagy feldolgozott húskészítmények – hosszú távon növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, miközben a krónikus vesebetegség kialakulásának esélyét is fokozhatják. Ez hasznos olvasmány lehet mindenkinek, aki szeretné elkerülni a rejtett veszélyeket a mindennapi étrendben.

 

