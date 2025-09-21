Energikus gyerekek egész nap: a kecskeméti dietetikus elárulja, hogyan készítsen egészséges reggelit! 

Tibay Rózsa kecskeméti dietetikus hangsúlyozta, hogy a gyerekek teljesítményét és hangulatát is nagyban meghatározza, milyen ételekkel indul a napjuk. Egy jól összeállított, egészséges reggeli stabil vércukorszintet biztosít, megelőzi a délelőtti fáradtságot, és segíti a figyelem fenntartását.

Így állíts össze egészséges reggelit gyermekednek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért ilyen fontos a reggeli a gyerekeknek?

A reggeli a nap egyik legfontosabb étkezése, mégis gyakran kimarad a rohanásban. Rózsa szerint ez különösen az iskolás gyerekeknél jelent problémát, hiszen reggel szükségük van a koncentrációt serkentő, energiát adó tápanyagokra. A reggeli kihagyása fáradékonysághoz, figyelemzavarhoz és levertséghez vezethet, míg a tudatosan összeállított étkezés megalapozza a jókedvű, aktív napot.

Milyen az ideális egészséges reggeli?

Tibay Rózsa szerint az ideális reggeli arányai a következők:

40–50% teljes kiőrlésű gabona (pl. zabpehely, teljes kiőrlésű kenyér, barna rizs)

20–25% fehérjeforrás (pl. tojás, túró, natúr joghurt, sajt, sovány hús, hüvelyesek)

20–25% friss gyümölcs vagy zöldség

5–10% egészséges zsír (pl. olajos magvak, avokádó, hidegen sajtolt olajok)

A szénhidrát gyors energiát ad és támogatja az agyműködést, a fehérje segít a hosszan tartó teltségérzet kialakításában és az izomregenerációban, a zsírok szükségesek a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felszívódásához és az idegrendszer működéséhez, míg a rostok hozzájárulnak a vércukorszint egyenletes szinten tartásához.

Korosztályhoz igazított mennyiségek

A napi szükséglet életkoronként eltérő:

Alsó tagozatos gyerekeknek 350–400 kcal körüli reggeli elegendő

Felső tagozaton 400–500+ kcal ajánlott, mert a gyors növekedés sok energiát igényel

Kamaszkorban a növekedés lelassul, de a hormonális változások miatt 400–550 kcal körüli reggeli javasolt

Ezek az értékek segítenek abban, hogy a gyerek ne legyen éhes már első szünet előtt, és ne essen vissza a teljesítménye a délelőtt közepére.

Egészséges tízórai az iskolába

Az iskolai nap hosszú, ezért a reggeli után tápláló tízóraira is szükség van. Fontos, hogy ez is tartalmazzon fehérjét és szénhidrátot, például sajtos-zöldséges szendvics vagy gyümölcs joghurttal formájában. A csomagolás legyen könnyen nyitható, gyorsan elfogyasztható, hiszen a tízórai szünet rövid.