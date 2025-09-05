szeptember 5., péntek

Változás

1 órája

Októbertől nagy könnyítés jön a kontrollvizsgálatoknál, vége a hosszú várakozásnak

Címkék#időpontok#szakorvos#EESZT#háziorvos

Októbertől változik a beutalási rend a kontrollvizsgálatoknál. Az EESZT rendszerében mostantól a szakorvos is kiállíthatja az e-beutalót, így a betegek könnyebben foglalhatnak időpontot az EgészségAblak applikáción vagy a 1812-es központi telefonszámon keresztül.

Vizi Zalán

A Magyar Közlönyben megjelent friss törvénymódosítás szerint egészségügyi jogszabály-módosítás lép életbe októbertől, amely átalakítja – egyszerűsíti – a szakorvosi ellátás menetét. Ez a kontrollvizsgálatokat érinti, amely kapcsán az orvos az EESZT-ben e-beutalót tud kiállítani.

Az EESZT rendszerében mostantól a szakorvos is kiállíthatja az e-beutalót
Az EESZT-t kihasználva csökkenhet a várakozás a kontrollvizsgálatokra
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mi okozta a bonyodalmakat?

A kontrollvizsgálatokra visszahívott páciensek eddig gyakran csak háziorvosi beutaló segítségével tudtak újra megjelenni, és sokszor személyesen kellett időpontot egyeztetniük. Mostantól azonban az EESZT lehetővé teszi, hogy a szakorvos azonnal e-beutalót generáljon a betegnek. Ez biztosítja, hogy a páciensek közvetlenül, online vagy telefonon is időpontot foglalhassanak – vázolta fel a változásk miértjét Takács Péter a 24.hu kérdésére.

A háziorvosi kört lehet megspórolni

A kontrollvizsgálatokkal kapcsolatos eddigi rendszer úgy működött, hogy a szakorvos ráírta az ambuláns lapra, hogy 3 vagy 6 hónap múlva jelenjen meg kontrollon. Emiatt a betegnek sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz egy újabb orvosi beutaló miatt, még akkor is, ha a szakorvos rendelte vissza kontrollra. Takács Pétert szerint ez felesleges köröket jelentett. Az új rendszerben viszont a szakorvos által kiállított e-beutaló teljes mértékben elegendő lesz. Így a betegeknek nem kell azon gondolkodniuk, hova kell beutaló vagy meddig érvényes a beutaló.

Az EESZT és az e-beutaló segítségével vége az órákig tartó várakozásnak

Miért van szükség az e-beutalóra? Takács Péter elmondta, azért, mert így a betegek maguk tudnak időpontot foglalni. A kontrollra visszahívott páciensek tehát októbertől az e-beutalójuk segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy az EgészségAblak applikáción keresztül vagy a 1812-es központi telefonszámon időpontot foglalhassanak kontrollvizsgálatra.

Korábban gyakran előfordult, hogy a betegek órákat vártak a rendelőkben, mert nem volt lehetőség előre lefoglalt kontrollidőpontra. Tömegével jelentek meg a páciensek a rendelési idő elején, ám az új rendszerrel elkerülhetők a hosszú sorok és a zsúfoltság.

Szigorúbb szabályok az intézményeknek

A szakrendelők számára fontos változás, hogy kötelező lesz az e-beutaló használata. Ha egy intézmény nem e-beutalót állít ki, vagy nem rögzíti pontosan az adatokat az EESZT-ben, akkor szankciókra számíthat: a finanszírozás 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot vonnak le vizsgálatonként.

A kórházi járóbeteg-ellátásban már bevett gyakorlat az e-beutaló elfogadása, azonban az egészségügyi államtitkár szerint egyes szakrendelők eddig ragaszkodtak a papíralapú beutalóhoz.

Októbertől ennek vége: minden beutalóköteles szakrendelés esetében kötelező lesz az e-beutaló használata.

Mit kell tudni a laborvizsgálatokról?

A teljes laborvizsgálat továbbra is orvosi beutaló köteles. Itt is érvényesül az új szabály: ha a szakorvos kéri a vizsgálatot vagy a kontrollt, ő maga állíthatja ki az e-beutalót. Ez egyszerűsíti a folyamatot, és tehermentesíti a háziorvosokat.

 

 

