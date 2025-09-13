Emelkednek az árak, aktívabbak a csalók a tűzifa piacon, veszteséges boltokat zár be az üzletlánc

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között a migrációs válság legsötétebb napjairól, a szüreti felvonulásokról, illetve a rókavakcinázás miatt elrendelt ebzárlatról.

Hosszú ideig tartó ebzárlatot rendelt el a hatóság Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség

Bármi meglepő: van egy tavaszi finomság, ami ősszel is elérhető. A kecskeméti piac bővelkedik hazai őszi gyümölcsökben és zöldségekben, de látva a standokat, mindenképpen furán hatnak a szép piros retekcsomók.

Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata

Szeptember 12-én a Bakonyban tartott Adaptive Hussars 2025 gyakorlat egyik látványos mozzanata volt, amikor a KC-390 szállítógépből ejtőernyősök ugrottak ki teljes felszereléssel. A Magyar Honvédség nagy sikeréről egy felvételt is kaptunk a helyszínről.

Zsúfolt furgonok, hátrahagyott életek – a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet

Egy évtizede, 2015 szeptemberében érte el tetőpontját a migrációs válság. A magyar határon több ezer menekült torlódott fel, miközben az embercsempészet ekkor élte fénykorát.

Igazi igáslovakat tudunk venni egy új IPhone árából, ezek az autók megérik az árukat

Ősszel érkezik az Apple nagy dobása. Ahogy a korábbi szériák esetében, úgy az új iPhone 17 készüléknél is mélyen a zsebébe kell nyúlnia újdonsült tulajdonosának. Megnéztük, mennyiért juthatunk hozzá, és milyen autót lehetne venni az árából.

Emelkednek az árak, jönnek a csalók – minden, amit a biztonságos tűzifavásárlásról tudnia kell

Ahogy közeledik a hűvösebb idő, egyre többen keresik a biztos fűtési megoldásokat Bács-Kiskunban. A tűzifa iránti megnövekedett kereslet miatt azonban nemcsak az árak emelkednek, hanem a csalók is egyre aktívabbá válnak.

Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet

Rossz hírt kaptak a vásárlók. A Kik több üzlete is bezárás vagy átszervezés alá kerülhet.

Hetven éve az óvodai nevelés szolgálatában, családi nappal és gyerekkoncerttel ünnepeltek Jánoshalmán

Fennállásának hetvenedik évfordulóját gyermekkoncerttel és családi nappal ünnepelte a Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda. Az óvodai nevelés kezdete évszázadokra vezethető vissza a településen, ahol jelenleg több óvoda is működik megfelelői intézményi hátteret és környezetet biztosítva a gyermekek fejlődésének.