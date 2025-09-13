2 órája
Emelkednek az árak, aktívabbak a csalók a tűzifa piacon, veszteséges boltokat zár be az üzletlánc
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat a biztonságos tűzifavásárlás részleteiről, a Bács-Kiskunban elrendelt ebzárlatról, valamint a népszerű ruházati lánc boltjainak bezárásáról.
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között a migrációs válság legsötétebb napjairól, a szüreti felvonulásokról, illetve a rókavakcinázás miatt elrendelt ebzárlatról.
A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség
Bármi meglepő: van egy tavaszi finomság, ami ősszel is elérhető. A kecskeméti piac bővelkedik hazai őszi gyümölcsökben és zöldségekben, de látva a standokat, mindenképpen furán hatnak a szép piros retekcsomók.
Bevetették a kecskeméti szupergépet, káprázatos felvételen az Adaptive Hussars ejtőernyős gyakorlata
Szeptember 12-én a Bakonyban tartott Adaptive Hussars 2025 gyakorlat egyik látványos mozzanata volt, amikor a KC-390 szállítógépből ejtőernyősök ugrottak ki teljes felszereléssel. A Magyar Honvédség nagy sikeréről egy felvételt is kaptunk a helyszínről.
Zsúfolt furgonok, hátrahagyott életek – a migrációs válság legsötétebb napjain virágzott az embercsempészet
Egy évtizede, 2015 szeptemberében érte el tetőpontját a migrációs válság. A magyar határon több ezer menekült torlódott fel, miközben az embercsempészet ekkor élte fénykorát.
Igazi igáslovakat tudunk venni egy új IPhone árából, ezek az autók megérik az árukat
Ősszel érkezik az Apple nagy dobása. Ahogy a korábbi szériák esetében, úgy az új iPhone 17 készüléknél is mélyen a zsebébe kell nyúlnia újdonsült tulajdonosának. Megnéztük, mennyiért juthatunk hozzá, és milyen autót lehetne venni az árából.
Emelkednek az árak, jönnek a csalók – minden, amit a biztonságos tűzifavásárlásról tudnia kell
Ahogy közeledik a hűvösebb idő, egyre többen keresik a biztos fűtési megoldásokat Bács-Kiskunban. A tűzifa iránti megnövekedett kereslet miatt azonban nemcsak az árak emelkednek, hanem a csalók is egyre aktívabbá válnak.
Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet
Rossz hírt kaptak a vásárlók. A Kik több üzlete is bezárás vagy átszervezés alá kerülhet.
Hetven éve az óvodai nevelés szolgálatában, családi nappal és gyerekkoncerttel ünnepeltek Jánoshalmán
Fennállásának hetvenedik évfordulóját gyermekkoncerttel és családi nappal ünnepelte a Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda. Az óvodai nevelés kezdete évszázadokra vezethető vissza a településen, ahol jelenleg több óvoda is működik megfelelői intézményi hátteret és környezetet biztosítva a gyermekek fejlődésének.
Jön az ALDI brutális akciója, mindössze 5 forintért vásárolhatunk a termékeikből
Hihetetlen kedvezményekkel vár minket a népszerű áruházlánc. Az ALDI-ban néhány nap múlva csupán 5 forintért vásárolhatunk akciós termékeikből. A nagy népszerűség miatt a nyitvatartás is megváltozik!
Horribilis összegekért árulják a mekis Dzsúdló-termékeket a Vinteden, gyorsan reagált a McDonald's
A gyorsétteremlánc legújabb kampánya rengeteg ember figyelmét felkeltette. A Dzsúdló menü kapcsán különleges termékek is megjelentek, az eladók pedig kapva kaptak az alkalmon.
Hosszú ideig tartó ebzárlatot rendelt el a hatóság Bács-Kiskunban, fontos betartani a szabályokat
Nagyon fontos, hogy az ebzárlat mellett legeltetési tilalom is életbe lép októbertől. Mutatjuk a rókavakcinázás által érintett megyéket és a szabályokat.
Kétszer is gondold át, hogyan döntenél ebben a forgalmi szituációban
A rendőri karjelzések a közlekedés egyik legfontosabb irányító eszközei. Most te is letesztelheted tudásodat ezen a téren a legújabb KRESZ-tesztünkben.
Főzőverseny, díjak és szüreti mulatság – így zajlott a falunap Ágasegyházán
Vidám napra ébredtek az ágasegyháziak szombaton. Nagy érdeklődés mellett tartották meg a 31. falunapot. A megnyitóműsor keretében új díszpolgárt köszöntöttek, és öten részesültek községi elismerésben.
Ballószögi Szüreti Napok: zenés fellépések, közösségi díjak és új rendezvényház a láthatáron
Pénteken kezdetét vette a pezsgő ballószögi kulturális élet. 21. alkalommal hívták életre a hagyományos Ballószögi Szüreti Napokat. Az ünnepélyes megnyitón három községi díjat adtak át.