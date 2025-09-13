szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Horribilis összegekért árulják a mekis Dzsúdló-termékeket a Vinteden, gyorsan reagált a McDonald's

Címkék#merch#McDonald's#Dzsúdló

A gyorsétteremlánc legújabb kampánya rengeteg ember figyelmét felkeltette. A Dzsúdló menü kapcsán különleges termékek is megjelentek, az eladók pedig kapva kaptak az alkalmon.

Kovács Alexandra

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar McDonald's éttermekben nemrég debütált Dzsúdló saját menüje, amelyhez a gyorsétteremlánc különleges egyenruhát készített dolgozói számára. A babakék Dzsúdló-karakteres felsőrész és a feliratos sapka óriási sikert aratott, így végül merch termékké vált.

Dzsúdló-mercheket árulnak a Vinteden
Piaci siker lett a mekis Dzsúdló menü
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Újdonság a McDonald'sban: Dzsúdló menü és különleges uniformis

Augusztus végén jelent meg Magyarországon a Dzsúdló Menü, a gyorsétteremlánc hagyományos celebmenü-kampányának részeként. Az új menühöz a dolgozók számára exkluzív egyenruha készült, ami a közösségi médiában gyorsan népszerűvé vált.

Néhány alkalmazott felismerte az üzleti lehetőséget, és feltöltötte a ruhadarabokat a Vintedre, ahol akár 20 000 forintot is elkértek egy-egy pólóért vagy sapkáért. A rajongók egy része örömmel vásárolt volna, de sokan elérhetetlennek találták az árakat – számolt be az Index.

McDonald's merch: elérhető a rajongók számára is

A gyorsétteremlánc hamar reagált: a Dzsúdló galléros pólót 5250 forintért lehet megvásárolni az éttermekben, két méretben (S–M és L–XL). A Dzsúdló napellenző pedig a McDonald's applikációban, kuponajánlat részeként szerezhető be. 

A McDonald's sajtóosztálya hangsúlyozta, hogy az egyenruhák eredetileg a dolgozóknak készültek, ajándékként és a menü promóciójaként, ezért nem szabtak korlátot arra, hogy a munkavállalók mit tehetnek velük. A merch termékek hivatalos bevezetése most tette elérhetővé a pólókat és a napellenzőket a nagyközönség számára.

Rajongói reakciók és piaci siker

A Dzsúdló pólók és sapkák pillanatok alatt népszerűvé váltak a rajongók körében. A Vinted-es eladások iránt érdeklődők számára a hivatalos McDonald's merch árazása kedvezőbb alternatívát kínál, így mindenki hozzájuthat kedvenc Dzsúdló termékéhez anélkül, hogy túl magas összeget fizetne.

 

 

