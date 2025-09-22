szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

A Dutrák meghódították a fővárost, igazi ritkaságot is vittek Bócsáról – fotók

Címkék#dutra#rendezvény#traktor

Fővárosi közönség előtt mutatkozott be a Bócsai Dutra Baráti Kör. Három különleges Dutra traktort állított ki az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon.

Farkas Bea

Először vett részt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) a Bócsai Dutra Baráti Kör. A három felújított Dutra traktor, köztük a ritkaságnak számító Dutra 1300-as, hatalmas érdeklődést váltott ki a látogatókból.

dutra traktorok a budapesti kiállításon
A Bócsai Dutra Baráti Kör Dutra traktor az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon
Fotó: Káposzta Lajos

A Bócsai Dutra Baráti Kör illusztris meghívása 

A baráti kört dr. Kovács Imre, a gödöllői Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Múzeum igazgatója és dr. Hentz Károly nyugalmazott igazgató hívta meg, hogy a múlt mezőgazdasági kincseit a fővárosi nagyközönség elé tárják. A bócsaiak helyi finomságokat – szörpöt, mézet –, valamint egy evangélikus gyülekezettörténeti könyvet és a Bócsai Hírek kiadványát is magukkal vitték ajándékba.

A kiállításon a baráti kör tagjai, köztük Kiskopárdi Lajos, Bócsa Mihály, Bíró István, Majer Jenő és Gyurik Benedek személyesen is meséltek a régi traktorokról és a felújítás kihívásairól.

Három felújított Dutra traktor a középpontban

A stand legnagyobb vonzerejét három különleges traktor adta: egy UE 28-as, egy D4 KB 1000-es, valamint egy Dutra 1300-as. Ez utóbbi különösen ritka jármű, amelynek felújítása két évet vett igénybe. A gépeket Bócsáról kamionnal szállították Budapestre, és egész nap, reggel 10-től este 6-ig megtekinthetők voltak szerdától vasárnapig.

„Én is ilyenen dolgoztam” – emlékek és élmények a fővárosban

Az idősebb látogatók nosztalgiával emlékeztek vissza, hiszen sokan közülük maguk is dolgoztak Dutrával a földeken. Akadtak, akik a gyártásban mérnökként vettek részt, mások családi gazdaságukban használtak hasonló traktorokat.

A fiatalabb korosztály, köztük szakközépiskolások és tanáraik, kíváncsian kérdezgették a baráti kör tagjait a régi gépek működéséről, és arról, mennyi munka szükséges egy-egy felújításhoz.

A kiállítás különlegessége volt, hogy a múlt gépei mellett a legmodernebb technológiák is jelen voltak. Olyan nagy cégek, mint az Axial és a Habi, a jövő mezőgazdasági gépeit mutatták be és John Deer traktorok is kiállításra kerültek.

Országos siker, helyi büszkeség

A Bócsai Dutra Baráti Kör eddig főként helyi rendezvényeken, például szüreti felvonulásokon mutatta meg gépeit. Az OMÉK-on való részvétel mérföldkő számukra: most először nyílt lehetőségük országos közönség előtt bemutatkozni.

A stand folyamatosan tele volt érdeklődőkkel, sokan fényképezkedtek a traktorok mellett, és hosszasan beszélgettek a tulajdonosokkal.

A bócsai Dutra traktorok a budapesti kiállításon

Fotók: Káposzta Lajos

Folytatás Bócsán

A baráti kör következő nagy szereplése a november 15-i Bócsatoron lesz, ahol ismét bemutatják a Dutrákat és más gépkülönlegességeiket.

A Bócsai Dutra Baráti Kör példát mutat arra, hogyan lehet megmenteni a múlt értékeit, és élményszerűen átadni a fiatalabb generációknak. Ezért is nevezik a községet az Élmények Falujának!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu