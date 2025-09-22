A Dutrák meghódították a fővárost, igazi ritkaságot is vittek Bócsáról – fotók

Először vett részt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) a Bócsai Dutra Baráti Kör. A három felújított Dutra traktor, köztük a ritkaságnak számító Dutra 1300-as, hatalmas érdeklődést váltott ki a látogatókból.

A Bócsai Dutra Baráti Kör Dutra traktor az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon

Fotó: Káposzta Lajos

A Bócsai Dutra Baráti Kör illusztris meghívása

A baráti kört dr. Kovács Imre, a gödöllői Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Múzeum igazgatója és dr. Hentz Károly nyugalmazott igazgató hívta meg, hogy a múlt mezőgazdasági kincseit a fővárosi nagyközönség elé tárják. A bócsaiak helyi finomságokat – szörpöt, mézet –, valamint egy evangélikus gyülekezettörténeti könyvet és a Bócsai Hírek kiadványát is magukkal vitték ajándékba.

A kiállításon a baráti kör tagjai, köztük Kiskopárdi Lajos, Bócsa Mihály, Bíró István, Majer Jenő és Gyurik Benedek személyesen is meséltek a régi traktorokról és a felújítás kihívásairól.

Három felújított Dutra traktor a középpontban

A stand legnagyobb vonzerejét három különleges traktor adta: egy UE 28-as, egy D4 KB 1000-es, valamint egy Dutra 1300-as. Ez utóbbi különösen ritka jármű, amelynek felújítása két évet vett igénybe. A gépeket Bócsáról kamionnal szállították Budapestre, és egész nap, reggel 10-től este 6-ig megtekinthetők voltak szerdától vasárnapig.

„Én is ilyenen dolgoztam” – emlékek és élmények a fővárosban

Az idősebb látogatók nosztalgiával emlékeztek vissza, hiszen sokan közülük maguk is dolgoztak Dutrával a földeken. Akadtak, akik a gyártásban mérnökként vettek részt, mások családi gazdaságukban használtak hasonló traktorokat.

A fiatalabb korosztály, köztük szakközépiskolások és tanáraik, kíváncsian kérdezgették a baráti kör tagjait a régi gépek működéséről, és arról, mennyi munka szükséges egy-egy felújításhoz.

A kiállítás különlegessége volt, hogy a múlt gépei mellett a legmodernebb technológiák is jelen voltak. Olyan nagy cégek, mint az Axial és a Habi, a jövő mezőgazdasági gépeit mutatták be és John Deer traktorok is kiállításra kerültek.

Országos siker, helyi büszkeség

A Bócsai Dutra Baráti Kör eddig főként helyi rendezvényeken, például szüreti felvonulásokon mutatta meg gépeit. Az OMÉK-on való részvétel mérföldkő számukra: most először nyílt lehetőségük országos közönség előtt bemutatkozni.