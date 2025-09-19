Víz alá került Baja egy része, többen az elöntött házakban maradtak – fotók, videók

A dunai árhullám Baján szeptember 23-án és 24-én volt, a vízszint 922 és 959 centiméter között tetőzött, amit a legmagasabb, harmadfokú készültséggel vártak. Tűzoltók, polgárőrök és középiskolás önkéntesek töltötték és pakolták a homokzsákokat a Petőfi-szigeten. Homokzsákokból épült ideiglenes védőgáttal és a meglévő gátakat megerősítésével védték a városban a Petőfi-szigetet. Néhány nappal korábban Dunapataj, Solt és Harta térségében is a legmagasabb volt az árvízi védekezésre való felkészülés.

A dunai árhullám a bajai Dunafürdő területén

Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Folyamatos volt a figyelőszolgálat

A katasztrófavédelem munkatársai folyamatos figyelőszolgálatot láttak el. A gátakon, a töltéseken a vízügyi szakemberek mellett tűzoltók is voltak, ha bármilyen árvízi jelenség kialakulna, akkor a helyszínen azonnal be tudjanak avatkozni. Ezen túl fel voltak készülve a további logisztikai feladatokra, amikre azokon a helyen volt szükség, ahol buzgárok keletkeztek, ugyanis ezek kezeléséhez további homokzsákokra volt szükség, amelyeket előre bekészítettek. A bajai árvízvédelmi munkálatok részeként a Nagy-Pandúr-szigetet átvágták, hogy csökkentsék a hirtelen betörő víz okozta károkat.