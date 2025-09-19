1 órája
Víz alá került Baja egy része, többen az elöntött házakban maradtak – fotók, videók
Szörnyű pusztítást végzett az árvíz Közép-Európában 2024-ben, de Magyarország sikeresen védekezett. A dunai árhullám rendkívüli feladatok elé állította az országot, Bács-Kiskunban is hatalmas erőkkel védekeztek a természet erői ellen Baja, Dunapataj, Harta és Kalocsa térségében.
A dunai árhullám Baján szeptember 23-án és 24-én volt, a vízszint 922 és 959 centiméter között tetőzött, amit a legmagasabb, harmadfokú készültséggel vártak. Tűzoltók, polgárőrök és középiskolás önkéntesek töltötték és pakolták a homokzsákokat a Petőfi-szigeten. Homokzsákokból épült ideiglenes védőgáttal és a meglévő gátakat megerősítésével védték a városban a Petőfi-szigetet. Néhány nappal korábban Dunapataj, Solt és Harta térségében is a legmagasabb volt az árvízi védekezésre való felkészülés.
Folyamatos volt a figyelőszolgálat
A katasztrófavédelem munkatársai folyamatos figyelőszolgálatot láttak el. A gátakon, a töltéseken a vízügyi szakemberek mellett tűzoltók is voltak, ha bármilyen árvízi jelenség kialakulna, akkor a helyszínen azonnal be tudjanak avatkozni. Ezen túl fel voltak készülve a további logisztikai feladatokra, amikre azokon a helyen volt szükség, ahol buzgárok keletkeztek, ugyanis ezek kezeléséhez további homokzsákokra volt szükség, amelyeket előre bekészítettek. A bajai árvízvédelmi munkálatok részeként a Nagy-Pandúr-szigetet átvágták, hogy csökkentsék a hirtelen betörő víz okozta károkat.
Árvízi védekezési munkálatok HartánFotók: Pozsgai Ákos
Több száz házat öntött el a dunai árhullám
A Dunafürdő területén ártérre épültek a házak, amiket a víz rendszeresen elönt amikor a Duna kilép a medréből. Erre az őszi dunai árhullám előtt néhány hónappal, tavasszal volt példa. Az ingatlanok tulajdonosai azonban mint mindig, most is felkészülten várták a dunai árhullámot, jó lehet mintegy másfél méter magasságban lepte el az ár az ingatlanokat. Voltak, akik ekkor is a házaikban maradtak, számukra folyamatos volt az ellátás.
Az állatok védelméről is gondoskodtak
A háziállatokat is igyekeztek biztonságba helyezni a gazdák. De az árvíz miatt a vadállatok sem voltak biztonságban, ezért a 18 hektáros Gemenci erdő területén a vadállomány védelmében több intézkedést is tettek. Teljes erdőlátogatási tilalmat rendelt el a Gemenc Zrt. azokon a töltésszakaszokon, ahol megközelíthető volt a gemenci erdő, őrző-védő szolgálatok, polgárőrök, illetve a Gemenc Zrt. munkatársai biztosították a terület lezárását, hogy ne jussanak be illetéktelenek a lezárt területekre, annak érdekében, hogy a vadak nyugalmát biztosítsák.
Vízzel elöntött házak a bajai Dunafürdő területénFotók: Pozsgai Ákos
Orbán Viktor a bajai gátakon ellenőrizte a védekezési munkálatokat
– Készen állunk a következő órák védekezésére – tudatta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Bajánál folytatta a védelmi ellenőrzési körútját, miután a Duna ott tetőzött. A miniszterelnök Zsigó Róberttel, a térség országgyűlési képviselőjével és Kámánné dr. Bari Bernadett polgármesterrel közösen felügyelte a munkálatokat. A kormányfő meghallgatta a vízügyi szakemberek jelentését, mely szerint a Petőfi-szigeten 2800 méter hosszan kellett védekezni. A védvonal egy részét a 2013-as árvíz után nem bontották el, így most kevesebb mint a felét kellett megépíteni. A tűzoltók, önkormányzati dolgozók és sok önkéntes munkájának köszönhetően időre megépült a hiányzó töltésszakasz, és az egész védmű fóliázása és homokzsákokkal való megerősítése is megtörtént.
Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett BajáraFotók: Pozsgai Ákos
Jelentős támogatást kapott Baja
Korábban írtunk arról is, hogy Baja önkormányzata a jelentős károkra való tekintettel vis maior pályázatot nyújtott be, amelyet a Kormány jóváhagyott. A város Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint, a település jelentős, 200 431 000 forintos vissza nem térítendő támogatást kapott a dunai árvíz okozta károk enyhítésére.