Összefoglaló

1 órája

Rekordhosszú őszi szünet vár a diákokra idén

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy elindult a távfűtés Kecskeméten, átadták a felújított orvosi rendelőt, illetve hogy Szerbiából juttatták a drogot Bajára.

Digner Brigitta

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy eltűnt egy 14 éves lány, az erdőből került elő a drog, illetve hogy hosszabb lesz idén az őszi szünet.

drog az erdőben,
Az erdő mélyéről került elő a drog
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kecskemét projektjei jó példaként szolgálnak a fővárosi egyetemen

Kecskeméti Városmenedzsment Akadémia indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az előadók között szerepel Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere, aki erről is mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Átadták a felújított orvosi rendelőt, mától modern környezetben fogadják a betegeket

Akadálymentesítés és teljes átalakítás történt a Széchenyivárosban. Az orvosi rendelőre már rá sem lehet ismerni a felújítások után. Hétfőtől hivatalosan is újra tudják fogadni betegeiket a háziorvosok a Széchenyi sétányon.

Az erdő mélyéről került elő a bajai drogbirodalom titkos készlete

Egy szövevényes droghálózat ügyét zárta le a rendőrség Bács-Kiskunban, amelynek már tizenkilenc gyanúsítottja van. A dílerhálózat Baja központjából szervezte a kábítószer-kereskedelmet, amely Szerbiából érkezett marihuánától a kokainig és az ecstasyig mindent eljuttatott a környék településeire.

Tanyák tűntek el, emberek betegedtek meg – orvosok állították meg az Alföld pusztulását

A homokhátsági erdők sajátos történetét sokan nem ismerik. Az Alföld régen teljesen másképp nézett ki, korábban olyan állapotban is volt, mellyel komoly betegségeket okozott a lakóknak, ennek érdekében pedig óriási változtatásokat kellett hozni növényvilágának tekintetében.

Hatalmas veszteség érte Nagykőröst, elhunyt a város önkormányzati képviselője

Gyászol Nagykőrös. A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő.

Változott az őszi szünet ideje, sosem volt még ilyen hosszú

Hamarosan itt az év egyik legjobban várt időszaka a diákok és a családok számára. Az őszi szünet 2025-ben hosszabb pihenőt ígér, amikor a tanulás helyett a kikapcsolódásé lesz a főszerep.

Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett

Aki látta, tegyen bejelentést! Minden információ hasznos lehet az eltűnt lány megtalálásához.

Tito egykori luxusrepülője landolt Budapesten, korábban Kecskeméten is megfordult a legendás gép

Tátva maradt mindenki szája! Tito egykori luxusrepülője, a Flying Bulls DC–6B Budapesten landolt. A legendás gép 2007-ben Kecskeméten is elkápráztatta a közönséget.

Szívszorító részletek derültek ki: ez okozhatta a halálos tassi háztüzet

Egy lángoló családi házhoz riasztották vasárnap a tűzoltókat Tasson. Kiderült, mi okozhatta a halálos tűzesetet.

Hajmeresztő manőver miatt alakult ki fantomdugó a sztrádán, súlyos baleset lett a vége

Az autópályán történt egy közlekedési szabályszegés, egy átgondolatlan manőver, ami időben és térben messze ható következményekkel járt. A közlekedési szabályok és a közlekedésbiztonság figyelmen kívül hagyásával tetemes anyagi kárt okozott egy autós.

Budapest Maraton: kecskeméti sportoló tolja végig mozgássérült barátját a 42 kilométeren

Egyedülálló vállalásra készül Boronkay Péter paratriatlonista és barátja a 40. Budapest Maratonon. A jótékonysági futás célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire, valamint támogatást gyűjtsön kecskeméti intézmények számára.

Kaszás Nikolettet megtalálták, de a történet itt még nem ért véget, sok a megválaszolatlan kérdés

Tragédia rázta meg az országot a több hetes keresőakció után. Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán számos kérdés felmerült, melyek máig megválaszolatlanok.

Elindult a távfűtés Kecskeméten

Megérkezett a hideg. Kecskeméten elindult a távfűtés, a radiátorok újra melegek

 

