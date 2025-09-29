Rekordhosszú őszi szünet vár a diákokra idén

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy eltűnt egy 14 éves lány, az erdőből került elő a drog, illetve hogy hosszabb lesz idén az őszi szünet.

Az erdő mélyéről került elő a drog

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kecskemét projektjei jó példaként szolgálnak a fővárosi egyetemen

Kecskeméti Városmenedzsment Akadémia indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az előadók között szerepel Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere, aki erről is mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Átadták a felújított orvosi rendelőt, mától modern környezetben fogadják a betegeket

Akadálymentesítés és teljes átalakítás történt a Széchenyivárosban. Az orvosi rendelőre már rá sem lehet ismerni a felújítások után. Hétfőtől hivatalosan is újra tudják fogadni betegeiket a háziorvosok a Széchenyi sétányon.

Az erdő mélyéről került elő a bajai drogbirodalom titkos készlete

Egy szövevényes droghálózat ügyét zárta le a rendőrség Bács-Kiskunban, amelynek már tizenkilenc gyanúsítottja van. A dílerhálózat Baja központjából szervezte a kábítószer-kereskedelmet, amely Szerbiából érkezett marihuánától a kokainig és az ecstasyig mindent eljuttatott a környék településeire.

Tanyák tűntek el, emberek betegedtek meg – orvosok állították meg az Alföld pusztulását

A homokhátsági erdők sajátos történetét sokan nem ismerik. Az Alföld régen teljesen másképp nézett ki, korábban olyan állapotban is volt, mellyel komoly betegségeket okozott a lakóknak, ennek érdekében pedig óriási változtatásokat kellett hozni növényvilágának tekintetében.

Hatalmas veszteség érte Nagykőröst, elhunyt a város önkormányzati képviselője

Gyászol Nagykőrös. A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő.

Változott az őszi szünet ideje, sosem volt még ilyen hosszú

Hamarosan itt az év egyik legjobban várt időszaka a diákok és a családok számára. Az őszi szünet 2025-ben hosszabb pihenőt ígér, amikor a tanulás helyett a kikapcsolódásé lesz a főszerep.

Nagyon aggódnak a szabadszállásiak, iskola után nyomtalanul eltűnt a 14 éves Zsanett

Aki látta, tegyen bejelentést! Minden információ hasznos lehet az eltűnt lány megtalálásához.