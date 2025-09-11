Így változtatja meg a gyerekek életét a drámapedagógia Kecskeméten

Kecskeméten, a Kertvárosi Általános Iskolában hosszú évek óta sikerrel zajlik a drámapedagógia, már nemcsak szakkör formájában, hanem egyes évfolyamokon a tananyagba illesztve. A tapasztalatokról Kulcsár Marianna, magyar nyelv és irodalom tanárral, drámapedagógussal beszélgettünk.

Kulcsár Marianna tanárnő a drámapedagógia jótékony hatását a versmondó versenyeken díjazott tanulóknál is érzékeli

Az élet számos területén segít a drámapedagógia

– Miben látja a nagy előnyét a drámapedagógiának?

– Gyakorlati életünkhöz az EQ-ra, az érzelmi intelligenciára nagy szükségünk van. A szakmaválasztáshoz, a jövő szakembereinek a termelékenységhez szükséges kompetenciák birtoklásához szintén. Az élethosszig tartó tanulás során ahhoz, hogy képesek legyünk jó munkaerővé válni, rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a változásokhoz többek között jó kommunikációs, koordinációs, problémamegoldó készségre, mentális és fizikai egészségre, kritikus gondolkodásra, kreativitásra, gyors reakcióidőre van szüksége az embernek. A drámapedagógia mint személyiségfejlesztő pedagógia remek lehetőséget nyújt mindezen képességek kialakításához, fejlesztéséhez. Ráadásul az oktatás különböző színterein és szintjein, a legkülönfélébb helyzeteiben lehet alkalmazni.

Érzékelhetően formálja a fiatalok személyiségét

– A gyerekeknél mennyiben változik hatására a személyiségük?

– A személyiségformálás hatékony eszköze. A csoportos órákon a fiatalok ismeretei, készségei, képességei, társas kapcsolatai irányítottan, közösen végzett dramatikus cselekvés révén fejlődnek.

– Mindig csoportos a foglalkozás?

– Igen, a csoport hat az egyénre. A csoporton belül ki kell alakulnia a baráti légkörnek. Ahhoz, hogy együtt tudjanak dolgozni, szükség van egymásra figyelésre, empátiára és toleranciára, összehangolt kooperációra.

Képzeletbeli világban bátrabbakká is válhatnak

– Hogyan lehet elképzelni egy foglalkozást?

– A drámapedagógia alkalmazásakor a játék egy képzeletbeli világban folyik. Így a foglalkozás alkalmas arra, hogy a gyerek számára a játék nyújtotta örömöt, szórakozást adjon, s észrevétlenül történjen a tanulás. A dráma a képzeletbeli mintha jellegű tevékenységben zajlik.

A résztvevőket így eltávolítja valós helyzetüktől és énjüktől – pszichés biztonság megőrzését teszi lehetővé.

A játszó egy másik személy helyzetébe képzelheti magát, másrészt önmagát egy elképzelt szituációban megvalósíthatja itt és most. Reakciómódokat tanulhat meg, amelyeket valóságos helyzetekben képtelen lenne elsajátítani. Ezáltal óriási szerepe van az agresszió leépítésében, gondolkodás fejlődésében. A szereplő annak révén, hogy maga is résztvevője, alakítója a jelenetnek, nemcsak átéli azt, hanem megérthet belőle valami olyat, amit eddig nem értett. Az is lehetséges, hogy valódi indulat tör felszínre. A játék közben megszabadul az indulat nagy részétől. Második megélést lehet létrehozni, ahol az indulatot cselekvéssel lehet megszelídíteni. Problémamegoldó képessége erősödik.