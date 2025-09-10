Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után – fotók

A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Biztonságos Bajáért Centrum támogatásával az idei évben is megszervezte a „Baleseti Szimulációs Bemutatót” a bajai középiskolás diákoknak. Az eseményt a Petőfi-szigeten tartották, ahol szerda délelőtt 10 óra után nem sokkal szólaltak meg a különböző kéklámpás járművek szirénái és vette kezdetét a mintegy fél órát szimulációs bemutató, ami egy diszkóbaleset drámai körülményeit mutatta be.

Diszkóbaleset drámai körülményeit láthatták a bajai középiskolások a szimulációs bemutatón

Fotó: Pozsgai Ákos

A drog- és alkoholfogyasztás következményei

A történet szerint egy ittas gépjárművezető – aki ráadásul valamilyen kábítószert is fogyasztott – balesetet okozott, autójával ütközött egy másik gépkocsival. A baleset következtében mindkét járműben többen is megsérültek, és a vétlen sofőr utasa a baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Mentés és gyors intézkedés a diszkóbaleset után

Az élethű bemutatón a bajai középiskolások láthatták, hogy egy baleset helyszínén milyen összehangoltan dolgoznak együtt a mentők, a tűzoltók, a rendőrség és az egyéb szervek.

A tűzoltók konzervdobozként nyitották fel az összetört autó tetejét, miután az összes ajtót levágták róla, hogy hozzáférjenek beszorult sérülthöz, akit közös erővel emeltek ki és adtak át a mentőknek. A mentők szakszerűen és gyorsan látták el a helyszínen a sérülteket, ami éles helyzetben életeket ment.

Utolsó mozzanatként a szimulált baleset halálos áldozatát, egy fiatal lány holttestét emelték ki a roncsból, majd fekete fóliával takartak le.

Felkavaró helyszíni fotóinkat láthatják: