Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után – fotók
Ittas vezetés és drogozás miatt bekövetkezett balesetet és annak a következményeit szimulálták a tűzoltók bemutatóján a bajai Petőfi-szigeten szerda délelőtt több mint 500 középiskolásnak. A diszkóbaleset drámai pillanatai sokkolóan hatottak a fiatalokra.
A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Biztonságos Bajáért Centrum támogatásával az idei évben is megszervezte a „Baleseti Szimulációs Bemutatót” a bajai középiskolás diákoknak. Az eseményt a Petőfi-szigeten tartották, ahol szerda délelőtt 10 óra után nem sokkal szólaltak meg a különböző kéklámpás járművek szirénái és vette kezdetét a mintegy fél órát szimulációs bemutató, ami egy diszkóbaleset drámai körülményeit mutatta be.
A drog- és alkoholfogyasztás következményei
A történet szerint egy ittas gépjárművezető – aki ráadásul valamilyen kábítószert is fogyasztott – balesetet okozott, autójával ütközött egy másik gépkocsival. A baleset következtében mindkét járműben többen is megsérültek, és a vétlen sofőr utasa a baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
Mentés és gyors intézkedés a diszkóbaleset után
Az élethű bemutatón a bajai középiskolások láthatták, hogy egy baleset helyszínén milyen összehangoltan dolgoznak együtt a mentők, a tűzoltók, a rendőrség és az egyéb szervek.
A tűzoltók konzervdobozként nyitották fel az összetört autó tetejét, miután az összes ajtót levágták róla, hogy hozzáférjenek beszorult sérülthöz, akit közös erővel emeltek ki és adtak át a mentőknek. A mentők szakszerűen és gyorsan látták el a helyszínen a sérülteket, ami éles helyzetben életeket ment.
Utolsó mozzanatként a szimulált baleset halálos áldozatát, egy fiatal lány holttestét emelték ki a roncsból, majd fekete fóliával takartak le.
Felkavaró helyszíni fotóinkat láthatják:
Szimulációs gyakorlatot mutattak be a diákoknak BajánFotók: Pozsgai Ákos
Megelőzhető lenne a tragédia
A történet szerint időközben a helyszínre érkeztek az áldozat szülei is, akik ott szembesültek lányuk elvesztésével. Közben a kiérkező rendőrök előállították a baleset okozóját és megkezdték a kihallgatását, miközben a helyszínelés is folyamatban volt.
A diákok nagy figyelemmel kísérték a bemutatót, amelynek célja az ittas vezetés és a drog veszélyeire, valamint a biztonságos közlekedésre felhívni a figyelmet.
