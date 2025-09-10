szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelemfelhívás

1 órája

Sokkoló baleseti szimuláció Baján: diákok láthatták, mi történik ittas vagy drogos vezetés után – fotók

Címkék#Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság#Biztonságos Bajáért Centrum#diszkóbaleset körülmény#szimulációs gyakorlat

Ittas vezetés és drogozás miatt bekövetkezett balesetet és annak a következményeit szimulálták a tűzoltók bemutatóján a bajai Petőfi-szigeten szerda délelőtt több mint 500 középiskolásnak. A diszkóbaleset drámai pillanatai sokkolóan hatottak a fiatalokra.

Pozsgai Ákos

A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Biztonságos Bajáért Centrum támogatásával az idei évben is megszervezte a „Baleseti Szimulációs Bemutatót” a bajai középiskolás diákoknak. Az eseményt a Petőfi-szigeten tartották, ahol szerda délelőtt 10 óra után nem sokkal szólaltak meg a különböző kéklámpás járművek szirénái és vette kezdetét a mintegy fél órát szimulációs bemutató, ami egy diszkóbaleset drámai körülményeit mutatta be. 

diszkóbaleset bemutató, szimulációs gyakorlat Baján,
Diszkóbaleset drámai körülményeit láthatták a bajai középiskolások a szimulációs bemutatón
Fotó: Pozsgai Ákos

A drog- és alkoholfogyasztás következményei

A történet szerint egy ittas gépjárművezető – aki ráadásul valamilyen kábítószert is fogyasztott – balesetet okozott, autójával ütközött egy másik gépkocsival. A baleset következtében mindkét járműben többen is megsérültek, és a vétlen sofőr utasa a baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Mentés és gyors intézkedés a diszkóbaleset után

Az élethű bemutatón a bajai középiskolások láthatták, hogy egy baleset helyszínén milyen összehangoltan dolgoznak együtt a mentők, a tűzoltók, a rendőrség és az egyéb szervek. 

A tűzoltók konzervdobozként nyitották fel az összetört autó tetejét, miután az összes ajtót levágták róla, hogy hozzáférjenek beszorult sérülthöz, akit közös erővel emeltek ki és adtak át a mentőknek. A mentők szakszerűen és gyorsan látták el a helyszínen a sérülteket, ami éles helyzetben életeket ment.

Utolsó mozzanatként a szimulált baleset halálos áldozatát, egy fiatal lány holttestét emelték ki a roncsból, majd fekete fóliával takartak le.

Felkavaró helyszíni fotóinkat láthatják:

Szimulációs gyakorlatot mutattak be a diákoknak Baján

Fotók: Pozsgai Ákos

Megelőzhető lenne a tragédia

A történet szerint időközben a helyszínre érkeztek az áldozat szülei is, akik ott szembesültek lányuk elvesztésével. Közben a kiérkező rendőrök előállították a baleset okozóját és megkezdték a kihallgatását, miközben a helyszínelés is folyamatban volt.

A diákok nagy figyelemmel kísérték a bemutatót, amelynek célja az ittas vezetés és a drog veszélyeire, valamint a biztonságos közlekedésre felhívni a figyelmet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu