A jövő marketingesei átvették diplomájukat, fontos tanácsot kaptak útravalóul – galériával, videóval

Szeptember 5-én rendezte meg a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara soron következő MBA (Master of Business Administration) diplomaátadó ünnepségét. A rendezvényen humoros és megható beszédeket hallhattunk nemcsak a tanároktól, hanem a diákoktól is.

Ez a legösszetettebb képzés

Dr. habil Fülöp Tamás, PhD rektor kezdte meg beszédével a diplomaosztó ünnepséget, ahol kiemelte, hogy a diploma egy fordulópont az új karrier felé. Véleménye szerint ez a képzés a legösszetettebb az összes közül, ahol a tanáraiktól láthatnak átfogó szemléletmódot, inspirációt és példát is ahhoz, hogy az életben könnyebben és jobban boldoguljanak.

Az egyetemi tanulmányaik során a diákok olyan tudást sajátíthattak el, mellyel később formálni tudják a jövőt, amivel viszont nagy felelősség is jár.

A rektor beszéde után az egyetem egyik tanulója mesélte el, milyenek voltak neki ezek az évek, melyekhez hozzáfűzött egy-két olyan történetet is, amik tipikusan velük, egyetemistákkal történtek meg az évek során. A humoros beszámolót a különdíjak átadása követte, ahol például a legjobb szakdolgozat díját is kiosztották a diákok között.

Nem könnyű beszédet írni egy diplomaátadóra

Dr. Pázmány Kinga, az ELTE menedzsment és üzleti jog tanszék tanszékvezetője folytatta beszédével, melyben elmondta, hogy mennyire nehéz felkészülni egy diplomaosztó ünnepség beszédére.

Korábban kapott tanács alapján azt a módszert alkalmazta, hogy azt a három szót építi bele beszédébe, melyek megírás előtt eszébe jutnak. Az egyensúly, az ünnep és a teljesítmény szavakra építette így mondandóját.

Az egyensúly témájában kiemelte a magánélet és a munka egyensúlyozásának nehézségét, a teljesítmény kifejezésnél pedig a tanulókat dicsérte meg, hogy ebben a bonyolult egyetemi rendszerben is el tudtak igazodni. Az ünnep pedig magától értetődik, hiszen egy óriási ünnep a diplomaosztó a diákoknak és a tanároknak is.