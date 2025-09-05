szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

1 órája

A jövő marketingesei átvették diplomájukat, fontos tanácsot kaptak útravalóul – galériával, videóval

Címkék#diplomaátadó#ünnepség#baon videó#Neumann János Egyetem

Különleges diplomaátadó ünnepséget tartottak pénteken Kecskeméten. A Neumann János Egyetem tanulói mosollyal az arcukon, és meghatódottan távoztak a diplomaátadó ünnepségről.

Brockmeyer Sophie Isabella

Szeptember 5-én rendezte meg a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara soron következő MBA (Master of Business Administration) diplomaátadó ünnepségét. A rendezvényen humoros és megható beszédeket hallhattunk nemcsak a tanároktól, hanem a diákoktól is. 

diplomaátadó ünnepség Kecskeméten
Szeptember 5-én rendezte meg a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara soron következő MBA diplomaátadó ünnepségét
Fotó: Bús Csaba

Ez a legösszetettebb képzés

Dr. habil Fülöp Tamás, PhD rektor kezdte meg beszédével a diplomaosztó ünnepséget, ahol kiemelte, hogy a diploma egy fordulópont az új karrier felé. Véleménye szerint ez a képzés a legösszetettebb az összes közül, ahol a tanáraiktól láthatnak átfogó szemléletmódot, inspirációt és példát is ahhoz, hogy az életben könnyebben és jobban boldoguljanak. 

Az egyetemi tanulmányaik során a diákok olyan tudást sajátíthattak el, mellyel később formálni tudják a jövőt, amivel viszont nagy felelősség is jár. 

A rektor beszéde után az egyetem egyik tanulója mesélte el, milyenek voltak neki ezek az évek, melyekhez hozzáfűzött egy-két olyan történetet is, amik tipikusan velük, egyetemistákkal történtek meg az évek során. A humoros beszámolót a különdíjak átadása követte, ahol például a legjobb szakdolgozat díját is kiosztották a diákok között. 

Nem könnyű beszédet írni egy diplomaátadóra

Dr. Pázmány Kinga, az ELTE menedzsment és üzleti jog tanszék tanszékvezetője folytatta beszédével, melyben elmondta, hogy mennyire nehéz felkészülni egy diplomaosztó ünnepség beszédére. 

Korábban kapott tanács alapján azt a módszert alkalmazta, hogy azt a három szót építi bele beszédébe, melyek megírás előtt eszébe jutnak. Az egyensúly, az ünnep és a teljesítmény szavakra építette így mondandóját. 

Az egyensúly témájában kiemelte a magánélet és a munka egyensúlyozásának nehézségét, a teljesítmény kifejezésnél pedig a tanulókat dicsérte meg, hogy ebben a bonyolult egyetemi rendszerben is el tudtak igazodni. Az ünnep pedig magától értetődik, hiszen egy óriási ünnep a diplomaosztó a diákoknak és a tanároknak is. 

Diplomaátadó ünnepség a kecskeméti egyetemen

Fotók: Bús Csaba

Közösségeket kell építeni

Ezután átadták a diplomákat. Zárásképp pedig dr. Kárpáti József, PhD dékán és egyetemi docens mondott beszédet, aki a gyorséttermek működésével magyarázta el a diákoknak a közösségi lét fontosságát. A mai világban ugyanis a gyorséttermeknél is már olyan rendszer alakult ki, ahol a vendégek inkább egyedül esznek, az online pultnál rendelnek, vagy a drive-ba állnak be, ahelyett, hogy rendes, közös élményként ennének. Így a jövőbeli marketingeseket arra biztatta, hogy próbálják minél jobban építeni a közösségeket, ahogy ezt az egyetem is fejleszteni tervezi a jövőben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu