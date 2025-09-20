Ma tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját – élő

30 perce
Szombaton a Papp László Sportarénában gyűlnek össze a Digitális Polgári Körök tagjai. A közösség első országos találkozója több mint 70 ezer regisztrált taggal indul. Élőben közvetítjük az eseményt.
Szombaton rendezik a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját
Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala
A Magyar Nemzet beszámolója szerint szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját. A regisztrált tagok száma meghaladta a 70 ezret, ami jól mutatja a mozgalom népszerűségét.
A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program 12 órakor expo megnyitásával indul, majd 16 órakor kezdődnek a színpadi események. Felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök, mellettük a civil világ képviselői is bemutatkoznak.
A Hír Tv élőben közvetíti az eseményt.
Az expó közel 40 kiállítónak ad helyet, és a délutáni szünetben, majd a program után is nyitva tart. A „Zebra” nevű polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést választotta fő feladatának.
A Digitális Polgári Körök a társadalom széles spektrumát fedik le
Az Origo szerint a Digitális Polgári Körök mozgalma a nők, a külhoni magyarok és a tudomány képviselőit is bevonta. Vitályos Eszter a Bántalmazott nők körét irányítja, Zsigmond Barna Pál a Külhoni magyarok körét, míg Jakab Roland a Tudomány és AI kört vezeti. Ez a három terület együtt a társadalom széles spektrumát fedi le.
Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hirdette meg a Digitális Polgári Körök létrehozását. A mozgalom célja, hogy a magyar kultúrát, nyelvet és identitást megvédje az online térben, és közösséget szervezzen a nemzeti oldalhoz tartozók között.
A szombati esemény nemcsak közösségépítő, hanem történelmi pillanat is: új korszakot nyit a polgári Magyarország életében.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Zászlókat a magasba – üzent a miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök a DPK első országos találkozójának a helyszínéről üzent.