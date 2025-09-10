Óriási átverés terjed, csalók vadásznak a gyanútlan vásárlókra a Deichmann nevével

Az utóbbi hetekben több hamis Deichmann webshop és közösségi oldal jelent meg az interneten. A cipőkereskedelmi hálózat közleményben hívja fel a figyelmet, hogy ezek az oldalak csalásra épülnek: nyereményautót, készpénzt vagy utalványt ígérnek a felhasználóknak, valójában azonban átverésről van szó.

Csalásra figyelmeztet a Deichmann

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hamis nyereményjátékokkal csapják be az embereket

A csaló oldalak látszólag kedvező akciókkal és nyereményjátékokkal hirdetik magukat. Megosztásokért és adatokért cserébe hatalmas nyereményeket ígérnek, ám ezek mind átverések. A Deichmann hangsúlyozza: hivatalos nyereményjátékot csak saját felületein indít.

A Deichmann lépett: jelentették a csalókat

A cég minden jogi és technikai lépést megtett a hamis oldalak eltávolítása érdekében. A Meta felé is jelezték a visszaélést, valamint hivatalos honlapjukon és közösségi oldalaikon is figyelmeztetik a vásárlókat.

Nem ritkák az online átverések

Az internetes csalások sajnos egyre gyakoribbak: nemrég az IKEA nevében ígértek bútorokat, a Decathlonnál korábban ingyen táskát, a Temu esetében ingyenes csomagokat, de a Szerencsejáték Zrt. nevével is visszaéltek már. Fontos, hogy mindig ellenőrizzük, melyik oldalra kattintunk – a legbiztosabb módszer, ha alaposan megnézzük az URL-t, és csak a hivatalos weboldalakon adunk meg adatokat.

Hogyan védekezhetünk a csalások ellen?

A Deichmann azt tanácsolja, hogy a felhasználók mindig ellenőrizzék, szerepel-e a kék pipa a közösségi oldalak profiljai mellett. Ha valaki gyanús oldallal találkozik, jelentse azt a Meta felé, ezzel is csökkentve az esélyét annak, hogy mások csalók áldozatává váljanak.