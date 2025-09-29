szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges gép

1 órája

Tito egykori luxusrepülője landolt Budapesten, korábban Kecskeméten is megfordult a legendás gép

Címkék#utasszállító#légitársaság#gép#repülőgép

Tátva maradt mindenki szája! Tito egykori luxusrepülője, a Flying Bulls DC–6B Budapesten landolt. A legendás gép 2007-ben Kecskeméten is elkápráztatta a közönséget.

Maksa Balázs

A repüléstörténet egyik legkülönlegesebb darabja, a Douglas DC–6B típusú repülőgép szeptember utolsó hétvégéjén a magyar fővárosban járt. A fényesen csillogó, klasszikus négymotoros óriás a ferihegyi égbolt alatt idézte fel a repülés aranykorát, és nemcsak a repülés rajongóinak, hanem a laikusoknak is felejthetetlen látványt nyújtott. A gép története pedig legalább annyira izgalmas, mint a külseje: ez volt egykor Josip Broz Tito jugoszláv államfő elnöki repülőgépe.

A Flying Bulls 67 éves DC–6B utasszállítója látogatott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre Friedrichshafenből
A Flying Bulls 67 éves DC–6B utasszállítója látogatott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre Friedrichshafenből
Forrás: Aeropark/Facebook

A Douglas DC–6B repülőgép kalandos múltja

A Douglas Aircraft Company kaliforniai gyárában 1958-ban gördült ki a gyártósorról az a DC–6B, amely ma a The Flying Bulls flottájának büszkesége. Első tulajdonosa a jugoszláv JAT légitársaság volt, de a gépet kifejezetten Tito számára alakították át, luxus belső térrel, amely méltó volt a korszak államfőihez és a hidegháború diplomáciai útjaihoz. A fedélzeten számos politikus és híresség utazott, a repülőgép pedig bejárta a világot.

1975-ben Tito eladta a gépet Zambia elnökének, Kenneth Kaundának, aki saját „Air Force One”-ként használta. Néhány évtizeddel később azonban a DC–6B szomorú sorsra jutott: elhagyatottan vesztegelt a lusakai repülőtéren, amíg egy namíbiai légitársaság vezetője nem vásárolta meg. Innen indult új élete, amely végül a salzburgi The Flying Bulls flottájában teljesedett ki, miután 2000-ben megmentették, majd hosszú, többéves restaurálási munkának vetették alá.

A precíz, több ezer munkaórát igénylő helyreállítás eredményeként a repülő ma a világ egyik legszebb és legjobb állapotú, még mindig aktívan repülő DC–6B gépe.

A DC–6B repülőgép pilótafülkéje
A DC–6B repülőgép pilótafülkéje
Forrás: www.flyingbulls.at

A technika csodája

A DC–6B a sugárhajtás előtti korszak egyik technikai csúcsteljesítménye volt. A több mint 32 méter hosszú és 35 méteres szárnyfesztávú repülőt négy darab Pratt & Whitney R-2800 „Double Wasp” csillagmotor hajtja, amelyek egyenként 2500 lóerőt teljesítenek. Ezek mély, dörmögő hangja összetéveszthetetlen – egy valódi koncert a repülés rajongóinak fülében.

A gép utazósebessége meghaladja az 500 km/órát, hatótávolsága pedig közel 5000 kilométer. Ezek a számok ma sem hatnak elavultnak, a látvány és a hangulat azonban sokkal több puszta számadatnál: a DC–6B egy letűnt korszakot hoz vissza a jelenbe.

A budapesti látogatás

A szeptemberi hétvégén a The Flying Bulls salzburgi bázisáról érkező OE–LDM lajstromjelű gép a németországi Friedrichshafenen keresztül érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Megjelenése hatalmas figyelmet keltett: repülésrajongók és spotterek tucatjai örökítették meg a pillanatot fotókon és videókon. A Légiközlekedés ✈️ Repülés ✈️ PlaneSpotting 🇭🇺 Facebook-oldal több felvételt is közölt az eseményről.

Kecskeméten is megfordult egykor a legendás gép

Nem ez volt az első alkalom, hogy a magyar közönség közelről láthatta a legendás gépet. 2007-ben a kecskeméti nemzetközi repülőnapon is bemutatkozott, ahol különleges formációt repült a magyar légierő egyik L–39 Albatros gyakorlógépével, amelyet a rendezvényre egyedi festéssel láttak el.

A Douglas DC–6B típusú repülőgép 2007-ben a kecskeméti nemzetközi repülőnapon is bemutatkozott, ahol együtt repült a magyar légierő egyik L–39 Albatros gyakorlógépével
A Douglas DC–6B típusú repülőgép 2007-ben a kecskeméti nemzetközi repülőnapon is bemutatkozott, ahol együtt repült a magyar légierő egyik L–39 Albatros gyakorlógépével
Fotó: Karl Drage / Forrás: www.airliners.net

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu