Tito egykori luxusrepülője landolt Budapesten, korábban Kecskeméten is megfordult a legendás gép

A repüléstörténet egyik legkülönlegesebb darabja, a Douglas DC–6B típusú repülőgép szeptember utolsó hétvégéjén a magyar fővárosban járt. A fényesen csillogó, klasszikus négymotoros óriás a ferihegyi égbolt alatt idézte fel a repülés aranykorát, és nemcsak a repülés rajongóinak, hanem a laikusoknak is felejthetetlen látványt nyújtott. A gép története pedig legalább annyira izgalmas, mint a külseje: ez volt egykor Josip Broz Tito jugoszláv államfő elnöki repülőgépe.

A Flying Bulls 67 éves DC–6B utasszállítója látogatott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre Friedrichshafenből

Forrás: Aeropark/Facebook

A Douglas DC–6B repülőgép kalandos múltja

A Douglas Aircraft Company kaliforniai gyárában 1958-ban gördült ki a gyártósorról az a DC–6B, amely ma a The Flying Bulls flottájának büszkesége. Első tulajdonosa a jugoszláv JAT légitársaság volt, de a gépet kifejezetten Tito számára alakították át, luxus belső térrel, amely méltó volt a korszak államfőihez és a hidegháború diplomáciai útjaihoz. A fedélzeten számos politikus és híresség utazott, a repülőgép pedig bejárta a világot.

1975-ben Tito eladta a gépet Zambia elnökének, Kenneth Kaundának, aki saját „Air Force One”-ként használta. Néhány évtizeddel később azonban a DC–6B szomorú sorsra jutott: elhagyatottan vesztegelt a lusakai repülőtéren, amíg egy namíbiai légitársaság vezetője nem vásárolta meg. Innen indult új élete, amely végül a salzburgi The Flying Bulls flottájában teljesedett ki, miután 2000-ben megmentették, majd hosszú, többéves restaurálási munkának vetették alá.

A precíz, több ezer munkaórát igénylő helyreállítás eredményeként a repülő ma a világ egyik legszebb és legjobb állapotú, még mindig aktívan repülő DC–6B gépe.

A DC–6B repülőgép pilótafülkéje

Forrás: www.flyingbulls.at

A technika csodája

A DC–6B a sugárhajtás előtti korszak egyik technikai csúcsteljesítménye volt. A több mint 32 méter hosszú és 35 méteres szárnyfesztávú repülőt négy darab Pratt & Whitney R-2800 „Double Wasp” csillagmotor hajtja, amelyek egyenként 2500 lóerőt teljesítenek. Ezek mély, dörmögő hangja összetéveszthetetlen – egy valódi koncert a repülés rajongóinak fülében.

A gép utazósebessége meghaladja az 500 km/órát, hatótávolsága pedig közel 5000 kilométer. Ezek a számok ma sem hatnak elavultnak, a látvány és a hangulat azonban sokkal több puszta számadatnál: a DC–6B egy letűnt korszakot hoz vissza a jelenbe.