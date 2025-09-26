Fordulóponthoz érkezett a törpenövésű Danyi Boti élete, megszületett a döntés a kezeléséről

Sikerült! Ezzel a felkiáltással számolt be a törpenövésű Danyi Botond édesanyja, Borics Bettina arról, hogy a Batthyány Alapítvány támogatói döntése értelmében támogatják Boti és sorstársai gyógykezelését.

A törpenövésű Danyi Botond megkaphatja a nagyon vágyott kezelést

Fotó: Bús Csaba

Danyi Botond törpenövéssel jött világra

Boti achondroplasiával, vagyis törpenövéssel született, ami jóval több kihívást jelent annál, mint hogy alacsonyabb a társainál. Mindennapjaihoz kitartásra van szüksége: a lépcsőzés, a tömegközlekedés vagy akár a tisztálkodás is nehezebb számára, és egészségügyi problémákkal is küzd – lábfájdalom, fülpanaszok, gyakori zsibbadás és fejfájás nehezíti az életét. Többször is műtéti beavatkozáson kellett átesnie, ennek ellenére mosolya és életöröme sosem fogy el.

Álma, hogy pilóta legyen

Boti elképesztő erővel küzd a mindennapokban, vidámsága sosem fogy el, és ahogyan azt korábbi nagyinterjúnkban elmondta, legnagyobb álma az, hogy pilóta legyen. Nem véletlen, hogy ott volt a második magyar asztronauta, Kapu Tibor kecskeméti látogatásán is, és sikerült az űrhajóssal fotózkodnia, beszélgetnie és aláíratni egyik kedvenc repülős makettjét.

Létezik gyógyszeres kezelés, de nagyon drága

Létezik egy gyógyszeres kezelés, amely valódi fordulatot hozhat Boti életébe: könnyebbé teheti a mindennapi teendőket, enyhítené a fájdalmakat és lehetőséget adna arra, hogy teljesebb életet élhessen. A gyógyszer viszont évente mintegy 108 millió forintba kerül, így 2021 októberében a család támogatói kérelmet nyújtott be a NEAK felé, de évekig nem kaptak választ. Ezután a Batthyány-Stratmann László Alapítványnak kellett egy újabb körben benyújtani a kérelmet, és szeptember 25-én megérkezett a várva várt válasz: 2025. október 1-től 2025. december 31-ig, tehát három hónapon keresztül támogatják Boti és sorstársai kezelését.

– A további támogatásról később születik döntés, bízunk abban, hogy a jövőben is zökkenőmentes lesz a finanszírozás a döntéshozók által, hiszen Botinak és sorstársainak addig kell kapniuk ezt a nagyon drága, de rendkívül hatékony gyógyszert, amíg növésben vannak – írta az édesanya, aki korábban elmondta, kapcsolatban áll több külföldi családdal is, ahol a gyermekek hasonló betegségben szenvednek, de a gyógyszeres kezelés hatására nemcsak megnőttek, de fájdalmaik is elmúltak.