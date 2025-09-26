4 órája
Fordulóponthoz érkezett a törpenövésű Danyi Boti élete, megszületett a döntés a kezeléséről
A fantasztikus összefogás sikerre vezetett. Sokat kellett rá várni, de megszületett a Batthyány Alapítvány támogatói döntése, így sorstársaival együtt megkaphatja a nagyon vágyott kezelést a 9 éves kecskeméti kisfiú, a törpenövésű Danyi Botond.
Sikerült! Ezzel a felkiáltással számolt be a törpenövésű Danyi Botond édesanyja, Borics Bettina arról, hogy a Batthyány Alapítvány támogatói döntése értelmében támogatják Boti és sorstársai gyógykezelését.
Danyi Botond törpenövéssel jött világra
Boti achondroplasiával, vagyis törpenövéssel született, ami jóval több kihívást jelent annál, mint hogy alacsonyabb a társainál. Mindennapjaihoz kitartásra van szüksége: a lépcsőzés, a tömegközlekedés vagy akár a tisztálkodás is nehezebb számára, és egészségügyi problémákkal is küzd – lábfájdalom, fülpanaszok, gyakori zsibbadás és fejfájás nehezíti az életét. Többször is műtéti beavatkozáson kellett átesnie, ennek ellenére mosolya és életöröme sosem fogy el.
Álma, hogy pilóta legyen
Boti elképesztő erővel küzd a mindennapokban, vidámsága sosem fogy el, és ahogyan azt korábbi nagyinterjúnkban elmondta, legnagyobb álma az, hogy pilóta legyen. Nem véletlen, hogy ott volt a második magyar asztronauta, Kapu Tibor kecskeméti látogatásán is, és sikerült az űrhajóssal fotózkodnia, beszélgetnie és aláíratni egyik kedvenc repülős makettjét.
Létezik gyógyszeres kezelés, de nagyon drága
Létezik egy gyógyszeres kezelés, amely valódi fordulatot hozhat Boti életébe: könnyebbé teheti a mindennapi teendőket, enyhítené a fájdalmakat és lehetőséget adna arra, hogy teljesebb életet élhessen. A gyógyszer viszont évente mintegy 108 millió forintba kerül, így 2021 októberében a család támogatói kérelmet nyújtott be a NEAK felé, de évekig nem kaptak választ. Ezután a Batthyány-Stratmann László Alapítványnak kellett egy újabb körben benyújtani a kérelmet, és szeptember 25-én megérkezett a várva várt válasz: 2025. október 1-től 2025. december 31-ig, tehát három hónapon keresztül támogatják Boti és sorstársai kezelését.
– A további támogatásról később születik döntés, bízunk abban, hogy a jövőben is zökkenőmentes lesz a finanszírozás a döntéshozók által, hiszen Botinak és sorstársainak addig kell kapniuk ezt a nagyon drága, de rendkívül hatékony gyógyszert, amíg növésben vannak – írta az édesanya, aki korábban elmondta, kapcsolatban áll több külföldi családdal is, ahol a gyermekek hasonló betegségben szenvednek, de a gyógyszeres kezelés hatására nemcsak megnőttek, de fájdalmaik is elmúltak.
Az összefogás csodákra képes
A támogatói döntést elképesztően széles körű összefogás előzte meg. Borics Bettináék ugyanis nyáron úgy döntöttek, nem várnak tovább, megpróbálják önerőből összegyűjteni a szükséges pénzt, hogy legalább elkezdhessék valahogy a kezelést, hiszen minden egyes nappal, amíg nem kapja a gyógyszert, romlanak Boti esélyei.
Az összefogás szeptember 6-án egy jótékonysági kertmozival kezdődött, a Petőfi Parkban több százan gyűltek össze, hogy megnézzék a Gru 4-et, majd a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmeket. Boti ezután meghívást kapott a kecskeméti labdarúgóklubtól is. Nagy örömére ő végezhette el a továbbjutással záruló Újpest elleni kupameccs kezdőrúgását, és ott is gyűjtöttek neki. Amióta Boti kijár a KTE meccseire, Tímár Krisztián csapata csak nyert – a játékosok számára Boti már-már kabalának számít.
– Ez a levél nemcsak reményt hozott, hanem bizonyítéka is annak, hogy a
- hatalmas szeretet,
- az óriási összefogás
- és a hit csodákra képes.
Minden egyes jó szó, minden támogatás, minden bátorító gesztus hozzátett ahhoz, hogy ma elmondhassuk: Sikerült – írta bejegyzésében Borics Bettina, Boti édesanyja.
