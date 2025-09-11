Csukás István legendája újra megelevenedett, Süsü volt a nap sztárja – fotók, videó

Süsü, Pom Pom és Mirr-Murr varázslatos világa újra életre kel. A Csukás Meserádió országos turnéra indult, hogy eljuttassa a gyerekekhez és szüleikhez a feledhetetlen meséket. A különleges előadásokban a közönség újra átélheti a legendás meseíró, Csukás István örökérvényű történeteinek hangulatát, sok zenével, játékkal és interaktív élménnyel fűszerezve.

A Csukás Meserádió látogatott a Ferenczy Ida Óvodába

Fotó: Brockmeyer Sophie

Csukás István mesehősét ölelgették a gyerekek

A Csukás Meserádió egyéves szülinapja alkalmából szerdán eljött Kecskemétre is, hogy a gyerekek és családok élőben élvezhessék a legendás meseíró történeteit. A rendezvénysorozat során a közönség klasszikus Csukás-mesékkel találkozhat, zenével, interaktív előadásokkal és sok vidámsággal kiegészítve. A turné célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a magyar irodalom egyik legkedveltebb alkotójának varázslatos világát, és továbbvigye Csukás István örökségét.