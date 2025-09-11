szeptember 11., csütörtök

Csukás István legendája újra megelevenedett, Süsü volt a nap sztárja – fotók, videó

Mi lehetne nagyobb boldogság egy kisgyermeknek, mint kedvenc mesehősével élőben találkozni? A Ferenczy Ida Óvodába járó gyerekeknek szerencséje volt, ugyanis ők személyesen találkozhattak Csukás István legismertebb mesehősével.

Süsü, Pom Pom és Mirr-Murr varázslatos világa újra életre kel. A Csukás Meserádió országos turnéra indult, hogy eljuttassa a gyerekekhez és szüleikhez a feledhetetlen meséket. A különleges előadásokban a közönség újra átélheti a legendás meseíró, Csukás István örökérvényű történeteinek hangulatát, sok zenével, játékkal és interaktív élménnyel fűszerezve. 

Csukás István, Ferenczy Ida Óvoda, Csukás Meserádió Kecskeméten,
A Csukás Meserádió látogatott a Ferenczy Ida Óvodába
Fotó: Brockmeyer Sophie

Csukás István mesehősét ölelgették a gyerekek

A Csukás Meserádió egyéves szülinapja alkalmából szerdán eljött Kecskemétre is, hogy a gyerekek és családok élőben élvezhessék a legendás meseíró történeteit. A rendezvénysorozat során a közönség klasszikus Csukás-mesékkel találkozhat, zenével, interaktív előadásokkal és sok vidámsággal kiegészítve. A turné célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a magyar irodalom egyik legkedveltebb alkotójának varázslatos világát, és továbbvigye Csukás István örökségét.

A Csukás Meserádió látogatott Kecskemétre

Fotók: Brockmeyer Sophie

Szerdán Kecskemétre látogatott el a meserádió, a Ferenczy Ida Óvodába, ahol a gyerekek már nagyon izgatottan várták az előadást. A tornaterem megtelt boldog, mosolygós kis arcokkal, akik alig tudtak egyhelyben ülni az izgalomtól. A Csukás Meserádió bábelőadást hozott az ovisoknak, valamint a magyar költő meséivel szórakoztatták őket. A fő látványosság, akire már mindenki várt, az Süsü volt, akinek láttán az összes kisgyerek sikoltozott meglepettségében. Süsü a gyerekek közé is beállt, akik megölelték és megcsodálták a mesehőst. Kétségkívül egy nagyon vidám nap volt ez az óvodásoknak.

 

