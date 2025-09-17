Bácsvíz
Csőtörés miatt az egész városban nincs víz, a szakemberek már a helyszínen dolgoznak
Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.
Lajosmizse területén jelenleg nincs vízszolgáltatás – olvasható a település Facebook-oldalán.
A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint szerda hajnalban, 4:54-kor a vízműtelepen meghibásodás történt. Emiatt a reggeli csúcsidőszak kezdetére a víztoronyban tárolt tartalék vízkészlet elfogyott. A munkatársaik megkezdték a hiba elhárítását, amely után várhatóan 9:30-ra a szolgáltatás helyreáll.
