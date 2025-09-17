szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bácsvíz

4 órája

Csőtörés miatt az egész városban nincs víz, a szakemberek már a helyszínen dolgoznak

Címkék#hiba#Bácsvíz#csőtörés

Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.

Várkonyi Rozália

Lajosmizse területén jelenleg nincs vízszolgáltatás – olvasható a település Facebook-oldalán.

nem jön a csapból víz
Csőtörés miatt egy egész város maradt víz nélkül szerda reggel
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint szerda hajnalban, 4:54-kor a vízműtelepen meghibásodás történt. Emiatt a reggeli csúcsidőszak kezdetére a víztoronyban tárolt tartalék vízkészlet elfogyott. A munkatársaik megkezdték a hiba elhárítását, amely után várhatóan 9:30-ra a szolgáltatás helyreáll.

FRISSÍTÉS: A szolgáltató munkatársai még mindig dolgoznak a helyszínen. Friss közleményükben elárultak, mire számíthatnak a helyiek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu